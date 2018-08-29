البورصة توافق على تعديل القيمة الاسمية لسهم بورتو القابضة

رجب عز الدين









وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء على قيد زيادة رأس المال المرخص به لمجموعة بورتو القابضة بورتو جروب من 1.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه مصري.





كما وافقت على تعديل القيمة الاسمية لسهم الشركة من 10 قروش إلى 60 قرشًا للسهم مع بقاء رأس المال الشركة المصدر كما هو بمبلغ وقدره 601.8 مليون جنيه مصرى ليصبح موزعًا على 1 مليار سهم بقيمة اسمية (بعد التعديل) قدرها 60 قرشًا للسهم الواحد.





ومن المقرر إدارج أسهم الزيادة بعد تعديل القيمة الاسمية على قاعدة البيانات اعتبـارًا من بداية جلسـة تداول يوم الاثنين بتاريخ 3 سبتمبر المقبل.