رسميا.. شيكابالا يوقع عقود انضمامه لأبولون اليونانى

على المصرى



وقع الدولى المصرى محمود عبدالرازق "شيكابالا"، عقود انضمامه لنادى أبولون سميرني اليوناني، لمدة موسم على سبيل الإعارة من نادى الزمالك، بعد موافقة المستشار مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، ومجلس إدارة النادى، على رحيله مجانا، حفاظا على مستقبل اللاعب.



ومن المقرر أن يقوم النادي بتقديمه اليوم للإعلام، بعدما وصل اللاعب برفقة وكيل أعماله سمير عبدالتواب، إلى اليونان أول أمس الاثنين، عقب خضوعه للكشف الطبى، الذى اجتازه بنجاح.

