مصر تشتري أكثر من 31.5 ألف طن زيوت

الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

(رويترز)





أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر يوم الأربعاء أنها اشترت 21 ألفا و500 طن من زيت دوار الشمس، وعشرة آلاف طن من زيت الصويا.



وقالت الهيئة إن عملية الشراء تمت في مناقصة.



ولم تذكر الهيئة مزيدا من التفاصيل بشأن صفقة الشراء.

