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بورصة وشركات
البورصة تقر تعديل اسم بى بى إى القابضة وزيادة رأسمالها
الأربعاء 29 أغسطس 2018 06:53 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عز الدين
وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، على تعديل اسم شركة بى بى إى القابضة للاستثمارات المالية إلى بى إنفستمنتس القابضة.
كما وافقت اللجنة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 775.1 مليون جنيه مصري إلى 800.1 مليون جنيه بزيادة قدرها 25 مليون جنيه مصري.
وتُوزع الزيادة على 5 ملايين سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد، وعلاوة إصدار قدرها 5.625 جنيه مصري للسهم، ومصاريف إصدار قدرها 0.125 جنيه مصري للسهم مسددة نقدًا.
ومن المقرر إدراج تعديل الاسم على قاعدة بيانات البورصة اعتبارًا من بداية جلسة تداول الخميس 30 أغسطس، على أن تدرج الزيادة اعتبارًا من 3 سبتمبر المقبل.
البورصة المصرية
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