برلماني يطالب الحكومة بتحديد آلية سريعة لترخيص التوكتوك

توك توك

ياسمين فواز



تقدم النائب سلامة الجوهري عضو مجلس النواب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، ونائب حزب المصريين الأحرار بدائرة زفتى بمحافظة الغربية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء النقل والداخلية والتنمية المحلية، حول مشكلة ترخيص مركبات التوكتوك.



وقال الجوهري فى طلب الإحاطة إنه لابد من تحديد آلية سريعة وناجزة لترخيص مركبات التوكتوك التى أصبحت مشكلة تتفاقم فى مختلف المحافظات.



وأضاف الجوهري أنه بالرغم من تحديد قانون المرور الجديد لبنود واضحة لترخيص التوكتوك وحدد العقوبات التى سيتم إيقاعها على كل المركبات الغير مرخصة، إلا أن القانون تطبيقه بشكل رسمى يحتاج لوقت، وبالتالى لابد من وجود آلية أخرى للتعامل مع مركبات التوكتوك تلزم أصحابها بترخيصها حتى تطبيق القانون رسميا .



وفى سياق متصل، قال الجوهري إن وجود التكاتك بدون ترخيص لم يعد مشكلة مقتصرة على الزحام والتكدس المرورى فى مختلف الشوارع فقط، وإنما أصبح سببًا رئيسيا فى وقوع العديد من جرائم السرقة والخطف وغيرها، وبالتالى فإن ترخيصه أصبح أمرًا ضروريًا وملحًا .



وتابع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي "على الرغم من إعلان بعض المحافظات إجراءات الترخيص فعليًا، الا أنه حتى الآن لم يتم تعميم ذلك على جميع المحافظات، ومازال هناك الكثير من المحافظات والمناطق التى تعانى من أزمة بسبب التكاتك".



وطالب الجوهري بتحديد شروط لترخيص هذه المركبات وتحديد خطوط سيرها فى الشوارع الداخلية فقط، ولا يسمح بخروجه للشوارع الرئيسية، لافتا إلى أننا وصلنا لمرحلة تواجده فى وسط البلد، وفى مناطق أخرى كثيرة من غير المنطقى تواجده فيها وهذا يعكس حجم ضعف الرقابة على سائقيه وعلى خطوط سيرهم