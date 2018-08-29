EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
برلماني يطالب الحكومة بتحديد آلية سريعة لترخيص التوكتوك
الأربعاء 29 أغسطس 2018 06:47 م
التوك توك
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
محافظ البحيرة : نعمل على تعديل قرارات ترخيص التوك توك
توك توك
ياسمين فواز
تقدم النائب سلامة الجوهري عضو مجلس النواب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، ونائب حزب المصريين الأحرار بدائرة زفتى بمحافظة الغربية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء النقل والداخلية والتنمية المحلية، حول مشكلة ترخيص مركبات التوكتوك.
وقال الجوهري فى طلب الإحاطة إنه لابد من تحديد آلية سريعة وناجزة لترخيص مركبات التوكتوك التى أصبحت مشكلة تتفاقم فى مختلف المحافظات.
وأضاف الجوهري أنه بالرغم من تحديد قانون المرور الجديد لبنود واضحة لترخيص التوكتوك وحدد العقوبات التى سيتم إيقاعها على كل المركبات الغير مرخصة، إلا أن القانون تطبيقه بشكل رسمى يحتاج لوقت، وبالتالى لابد من وجود آلية أخرى للتعامل مع مركبات التوكتوك تلزم أصحابها بترخيصها حتى تطبيق القانون رسميا .
وفى سياق متصل، قال الجوهري إن وجود التكاتك بدون ترخيص لم يعد مشكلة مقتصرة على الزحام والتكدس المرورى فى مختلف الشوارع فقط، وإنما أصبح سببًا رئيسيا فى وقوع العديد من جرائم السرقة والخطف وغيرها، وبالتالى فإن ترخيصه أصبح أمرًا ضروريًا وملحًا .
وتابع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي "على الرغم من إعلان بعض المحافظات إجراءات الترخيص فعليًا، الا أنه حتى الآن لم يتم تعميم ذلك على جميع المحافظات، ومازال هناك الكثير من المحافظات والمناطق التى تعانى من أزمة بسبب التكاتك".
وطالب الجوهري بتحديد شروط لترخيص هذه المركبات وتحديد خطوط سيرها فى الشوارع الداخلية فقط، ولا يسمح بخروجه للشوارع الرئيسية، لافتا إلى أننا وصلنا لمرحلة تواجده فى وسط البلد، وفى مناطق أخرى كثيرة من غير المنطقى تواجده فيها وهذا يعكس حجم ضعف الرقابة على سائقيه وعلى خطوط سيرهم
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا