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استثمار
وزير الخارجية: المنطقة الصناعية المشتركة بالخرطوم ستخدم البلدين
الأربعاء 29 أغسطس 2018 06:42 م
مؤتمر وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو
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مؤتمر وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو
سمر السيد
أكد وزير الخارجية سامح شكري أن تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية بالخرطوم على مساحة 2 مليون متر مربع سيخدم مصلحة البلدين، وهناك حاجة لتكاتف الحكومة والقطاع الخاص للتعاون في هذا الإطار.
وأضاف، في فعاليات المؤتمر الصحفي الذي انعقد، اليوم، مع وزير الخارجية السوداني، أنه تم التباحث بين الوزيرين على التنسيق لمكافحة الاٍرهاب وضبط الحدود، فضلًا عن تعزيز التعاون في النقل والربط الكهربائي والصحة وتبادل الخبرات.
وأوضح أن طموح الشعبين كبير، ولذا هناك مسئولية لتحقيق مصلحتهما، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا دائمًا واحترامًا كاملًا لما يتم الاتفاق عليه بين البلدين.
ونوه بأن اتفاق المبادئ الموقَّع بين مصر وإثيوبيا والسودان في عام 2015 كان مهمًّا للتعامل مع قضية سد النهضة، مشيرًا إلى أننا بصدد تنفيذ الاتفاق من خلال اللجنة الوطنية الفنية واجتماع اللجنة التساعية.
وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد إن اجتماع الجولة المصرية السودانية الذي انعقد بالقاهرة، اليوم، يأتي للتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة المقرر أن تستضيفه الخرطوم أكتوبر المقبل.
وزارة الخارجية
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