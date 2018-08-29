مؤتمر شعراء العامية يختتم فعالياته ببورسعيد

أمانى العزازي







اختتمت في بورسعيد فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لشعراء العامية في مصر، والذي تنظمه جمعيتا عزف الأقلام العربية ومبدعو مصر، بالتعاون مع صالون أبو بكر الصديق الثقافي بنادي العمال الرياضي. يشارك في فعاليات المؤتمر أكتر من مئتين من شعراء العامية بمصر، ويترأس المؤتمر الشاعر الكبير عبد القادر سليم، بحضور الشاعر الكبير إبراهيم رضوان رئيس شرف المؤتمر.





يناقش المؤتمر على مدى يومين عدة أوراق بحثية، وتقام على هامشه مجموعة من الأمسيات الشعرية تستضيفها مكتبة مصر العامة وقاعة الاحتفالات بنادي العمال الرياضي.



وأكد ضيوف بورسعيد من المشاركين في المؤتمر أن بورسعيد شهدت خلال الفترة الأخيرة طفرة غير مسبوقة بجميع المجالات.





من جانبه قال مؤسس المؤتمر الشاعر محمد عبد القوي إن بورسعيد التي تم تهجير أبنائها عام 1967 أصبحت الآن جاذبة لما تشهده من تنمية حقيقية في كل المجالات، وطالب المشاركون بأن تكون الدورة السنوية للمؤتمر مقرها بورسعيد، على أن تعقد دورة ثانية كل عام في محافظة من المحافظات المختلفة.