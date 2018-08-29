EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
ثقافة وفنون
مؤتمر شعراء العامية يختتم فعالياته ببورسعيد
الأربعاء 29 أغسطس 2018 06:28 م
مؤتمر شعراء العامية يختتم فعالياته ببورسعيد
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
200 شاعر مصرى فى مؤتمر شعراء العامية ببورسعيد
شعراء العامية في ضيافة بيت الست وسيلة.. الأحد المقبل
مؤتمر شعراء العامية يختتم فعالياته ببورسعيد
أمانى العزازي
اختتمت في بورسعيد فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لشعراء العامية في مصر، والذي تنظمه جمعيتا عزف الأقلام العربية ومبدعو مصر، بالتعاون مع صالون أبو بكر الصديق الثقافي بنادي العمال الرياضي. يشارك في فعاليات المؤتمر أكتر من مئتين من شعراء العامية بمصر، ويترأس المؤتمر الشاعر الكبير عبد القادر سليم، بحضور الشاعر الكبير إبراهيم رضوان رئيس شرف المؤتمر.
يناقش المؤتمر على مدى يومين عدة أوراق بحثية، وتقام على هامشه مجموعة من الأمسيات الشعرية تستضيفها مكتبة مصر العامة وقاعة الاحتفالات بنادي العمال الرياضي.
وأكد ضيوف بورسعيد من المشاركين في المؤتمر أن بورسعيد شهدت خلال الفترة الأخيرة طفرة غير مسبوقة بجميع المجالات.
من جانبه قال مؤسس المؤتمر الشاعر محمد عبد القوي إن بورسعيد التي تم تهجير أبنائها عام 1967 أصبحت الآن جاذبة لما تشهده من تنمية حقيقية في كل المجالات، وطالب المشاركون بأن تكون الدورة السنوية للمؤتمر مقرها بورسعيد، على أن تعقد دورة ثانية كل عام في محافظة من المحافظات المختلفة.
وقد أعدت إدارة العلاقات العامة بالمحافظة برنامجًا ترفيهيًّا للمشاركين؛ للتعرف على أهم المعالم السياحية ببورسعيد تتضمن المتحف الحربي وميدان الشهداء ومنطقة ديليسبس والكوبري العائم الجديد وشواطئ بورسعيد ومدينة بورفؤاد.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا