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بورصة وشركات
الرقابة المالية : شركات متناهى الصغر تستحوذ على 42% من النشاط
الأربعاء 29 أغسطس 2018 06:13 م
الرقابة المالية - اللوجو الحديث
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الرقابة المالية - اللوجو الحديث
تمويلات الشركات ترتفع إلى 4.1 مليار جنيه حتى يونيو الماضى
قروض جمعيات فئة أ تسجل 4.5 مليار جنيه.. وب 609 ملايين وج 517 مليونًا
أحمد الدسوقى
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية استحواذ شركات التمويل متناهى الصغر على نحو 42% من أرصدة تمويل نشاط التمويل متناهى الصغر منذ بدء النشاط وحتى نهاية يونيو 2018، مقابل 29.6% نهاية يونيو 2017.
وقالت الهيئة، فى أحدث تقاريرها- حصلت "المال" على نسخة منه- إن الشركات نجحت فى ضخ 4.1 مليار جنيه، من إجمالى التمويلات التى ضخّها النشاط ككل والتى بلغت 9.7 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 1.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017.
فى سياق متصل ذكرت الهيئة أن أرصدت جمعيات فئة "أ" ارتفعت إلى 4.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 2.9 مليار جنيه نهاية الفترة نفسها من 2017، بينما ارتفعت أرصدة فئة ب إلى 609 ملايين جنيه بنهاية يونيو الماضى، فيما صعدت أرصدة فئة "ج" إلى 517 مليون جنيه خلال نفس الفترة.
كان إجمالى أرصدة نشاط التمويل متناهى الصغر قد ارتفعت إلى 9.7 مليار جنيه منذ بدء النشاط وحتى نهاية يونيو 2018، مقابل 5.5 مليار جنيه نهاية يونيو 2017.
الرقابة المالية
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