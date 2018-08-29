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اقتصاد وأسواق
1.4 % تراجعًا بسعر متر الخرسانة الجاهزة
الأربعاء 29 أغسطس 2018 05:56 م
الخرسانة الجاهزة
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الخرسانة الجاهزة
محمود زكي
كشف التقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياج ومواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، تراجع أسعار الخرسانة الجاهزة خلال أغسطس، مقارنة بشهر يوليو من العام الحالي، حيث بلغت نسبة الانخفاض حوالي 1.4%.
وأضاف التقرير أن سعر المتر مكعب من الخرسانة الجاهزة بلغ حوالي 715 جنيهًا خلال شهر أغسطس، وذلك بانخفاض بلغ 10 جنيهات عن شهر يوليو والذي بلغت قيمته 725 جنيهًا.
وأوضح أن سعر الخرسانة الجاهزة ارتفعت بنسبة 15.7% خلال أغسطس من العام الحالي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2017، والذي بلغ فيه سعر المتر مكعب قيمة 620 جنيهًا.
يشار إلى أن الخرسانة الجاهزة ارتفعت بنسبة 9% خلال شهر يوليو، مقارنة بيونيو والذي سجل فيه المتر المكعب قيمة 665 جنيهًا مقابل 725 جنيهًا خلال يوليو.
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