صعود جماعى لمؤشرات البورصة فى ختام الأربعاء

البورصة المصرية

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.47% عند مستوى 15835نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.28% عند مستوى 745 نقطة ، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.55% عند مستوى 1926نقطة،بينما صعد العشرينى بنسبة 1.04% عند مستوى 15549نقطة.



وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 907 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 52.8 مليون جنيه 7.8 مليون جنيه و 621 ألف جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 57.6 مليون جنيه و3.6 مليون جنيه و 104 ألف جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 115 سهم من إجمالى 173 سهما متداولا،بينما هبط 34 سهم وبقى 24 دون تغير.





