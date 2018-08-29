الرقابة المالية: 558 ألف عميل جديد في نشاط المتناهى الصغر خلال عام

الزيادة الجديدة بين 323 ألف للشركات و235 الف للجمعيات





أحمد الدسوقى





قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن نشاط التمويل المتناهى الصغر نجح فى اجتذاب 558 الف عميل جديد خلال عام ، لتصل قاعدة عملاء النشاط الى 2.572 مليون عميل نهاية يونيو 2018، مقابل 2.014 مليون عميل نهاية يونيو 2017.





وذكرت الهيئة فى أحدث تقاريرها، اأ الشركات التى تمارس النشاط فى مصر نجحت فى اجتذاب 323 ألف عميل ، لترتفع قاعدة عملائها إلى 733 ألف عميل نهاية يونيو 2018 ، مقابل 410 ألف عميل نهاية يونيو 2017.





بينما اجتذبت الجمعيات بفائتها الثلاثة "أ و ب و ج " 235 الف عميل خلال نفس الفترة ، موزعة بواقع 204 الف عميل لفئة أ و 17 الف لفئة ب ، و 14 الف عميل لفئة ج .





وكان إجمالى أرصدة نشاط التمويل متناهى الصغر ارتفعت الى 9.7 مليار جنيه منذ بدء النشاط وحتى نهاية يونيو 2018 ، مقابل 5.5 مليار جنيه نهاية يونيو 2017.