عمومية الشرقية للدخان توافق على تجزئة السهم وتعديل النظام الأساسى

الشرقية للدخان 9

أحمد اللاهونى :



وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة الشرقية للدخان على تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتصبح جنيها واحدا بدلا من 5 جنيهات، كما وافقت على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسى للشركة.



ووافقت جمعية ايسترن كومبانى أيضا على اعتماد زيادة رأس المال المدفوع بنحو 750 مليون جنيه ليسجل 2.25 مليار جنيه بدلا من 1.5 مليار.



وكان مجلس إدارة إيسترن كومباني، وافق مطلع الشهر الحالى، على تعديل تجزئة السهم إلى 5 أسهم بدلًا من 10 أسهم التي تقررت في وقت سابق؛ بهدف زيادة معدل حركة تداول السهم بالبورصة، كما وافق المجلس على تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتصبح (1 جنيه بدلًا من 5 جنيهات) وإلغاء القرار الخاص بالتجزئة إلى 50 قرشًا بدلًا من 5 جنيهات؛ وذلك لدخول شرائح مختلفة من المساهمين الجدد في ظل النتائج الجيدة لأعمال الشركة في ضوء القيام بطرح إضافي لأسهم الشركة لتوسيع قاعدة ملكيتها.



يذكر أن الجمعية العامة غير العادية للشركة، أقرت في مارس الماضي، تجزئة القيمة الاسمية للسهم بنسبة 1:3 لتصبح 5 جنيهات بدلًا من 15 جنيهًا.



وقرر المجلس في ذلك الوقت زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.5 مليار جنيه إلى 2.25 مليار جنيه؛ وذلك تمويلًا من الاحتياطي القانوني بنحو 500 مليون جنيه، واحتياطات أخري بمبلغ 250 مليون جنيه.





وبلغ صافى ربح الشركة خلال العام المالى الماضى 2017/2018 نحو 4.24 مليار جنيه مقابل صافى ربح قدره 2.978 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة زيادة 42.38%، تعادل 1.3 مليار جنيه، تمثلت فى زيادة مجمل الربح بحوالى مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة الفوائد الدائنة بحوالى 0.3 مليار جنيه.



وسجل اجمالى المبيعات خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى 13.4 مليار جنيه، مقابل 10.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بنسبة زيادة 27.23%.

