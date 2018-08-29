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إطلاق أول تعداد لحصر العاملين بالدولة أوائل أكتوبر
الأربعاء 29 أغسطس 2018 05:09 م
أجور الموظفين 556
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أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأربعاء، أنه سيتم أوائل أكتوبر المقبل إطلاق التعداد الوظيفي لحصر العاملين المدنيين في الدولة وذلك تحت إشراف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وتوقع د. صالح الشيخ خلال لقاء صحفي عقده اليوم أن يستغرق هذا التعداد عاما.
وأشار إلى أنه سيساهم في تحديد الفائض والعجز في الجهاز الإداري للدولة .
وأوضح أنه تم إعداد وتأهيل مجموعة من العاملين في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للقيام بالتعداد الذي يتضمن كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بكل موظف.
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