EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
وزير الخارجية يكشف تفاصيل زيارته لأديس أبابا
الأربعاء 29 أغسطس 2018 05:01 م
وزير الخارجية يكشف تفاصيل زيارته لأديس أبابا
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
مصر والسودان يؤكدان أهمية التنسيق حول أمن البحر الأحمر
السودان يؤجل نظر حظر الصادرات المصرية لمنتصف سبتمبر
مصر والسودان يبحثان التعاون بمجالات السكك الحديدية والنقل النهري
الخارجية تستضيف اجتماعات تحضيرية للجنة الرئاسية المصرية السودانية
مصر والسودان يتفقان على تعزيز التعاون العسكري والأمني
وزير الخارجية يكشف تفاصيل زيارته لأديس أبابا
سمر السيد
كشف وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، تفاصيل زيارته واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة لأديس أبابا أمس.
وقال إنه تم بحث كيفية العمل علي تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في المجالات السياسية والثقافية مع إثيوبيا .
وأضاف في الموتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر وزارة الخارجية مع وزير الخارجية السوداني، أن الجهود التي تبذل من قبل رئيس الوزراء الاثيوبي آبي احمد لإزالة ما تشهده منطقة القرن الأفريقي من توترات كانت محل بحث خلال الزيارة .
ولفت إلى أنه تم نقل رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد .
كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل صندوق للبنية التحتية بين مصر وإثيوبيا والسودان والإطار الخاص به علاوة على بحث مفاوضات سد النهضة لتنفيذ اتفاق المبادئ والملء والتشغيل للسد وكيفية تعامل الخبراء الفنيين مع المشكلات المعقدة.
أكد أن هناك حاجة لتسريع وتيرة العمل في مفاوضات سد النهضة لتحقيق المصلحة المشتركة بين البلدين .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا