وزير الخارجية يكشف تفاصيل زيارته لأديس أبابا

سمر السيد



كشف وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، تفاصيل زيارته واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة لأديس أبابا أمس.



وقال إنه تم بحث كيفية العمل علي تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في المجالات السياسية والثقافية مع إثيوبيا .



وأضاف في الموتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر وزارة الخارجية مع وزير الخارجية السوداني، أن الجهود التي تبذل من قبل رئيس الوزراء الاثيوبي آبي احمد لإزالة ما تشهده منطقة القرن الأفريقي من توترات كانت محل بحث خلال الزيارة .



ولفت إلى أنه تم نقل رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد .



كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل صندوق للبنية التحتية بين مصر وإثيوبيا والسودان والإطار الخاص به علاوة على بحث مفاوضات سد النهضة لتنفيذ اتفاق المبادئ والملء والتشغيل للسد وكيفية تعامل الخبراء الفنيين مع المشكلات المعقدة.



أكد أن هناك حاجة لتسريع وتيرة العمل في مفاوضات سد النهضة لتحقيق المصلحة المشتركة بين البلدين .



