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اقتصاد وأسواق
20 جنيها تراجعًا في طن الأسمنت خلال أغسطس
الأربعاء 29 أغسطس 2018 04:56 م
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محمود زكي
شهدت الأسمنت البورتلاندي تراجعًا في سعر الطن بنسبة تصل إلى 2.3 % خلال شهر أغسطس الحالي مقارنة بشهر يوليو الماضي، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء.
وأضاف التقرير أن سعر الطن سجل 860 جنيها خلال الشهر المذكور مقابل 880 جنيها خلال الشهر الماضي وبنسبة انخفاض سجلت 20 جنيها لكل طن.
وأوضح التقرير أن سعر طن الأسمنت البورتلاندي سجل زيادة تقدر نسبتها بـ 7.5% خلال الشهر الحالي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2017 والذي سجل فيها الطن قيمة 800 جنيه.
في حين ارتفع طن الأسمنت الأبيض خلال الشهر الحالي بقيمة 2.3% مقارنة بشهر يوليو الماضي حيث سجل طن الأسمنت الأبيض قيمة 2250 جنيه مقابل 2200 جنيه للطن خلال شهر يوليو الماضي
وأشار التقرير أن طن الأسمنت الأبيض ارتفعت بنسبة 26.4% خلال 12 شهر الماضية والذي سجل فيها سعر الطن قيمة 1780 جنبها.
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