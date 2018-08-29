وزير الخارجية: العلاقات مع السودان مقدسة ولها خصوصية

شكري: العلاقات مع السودان مقدسة ولها خصوصية

سمر السيد



قال وزير الخارجية سامح شكري، إنه عقد مباحثات مع نظيره السوداني الدرديري محمد أحمد ، اليوم شملت التشاور حول كيفية تعزيز التعاون الثنائي في مجالات عدة كالصحة والزراعة والنقل مشيرا إلى أنها اتسمت بروح الأخاء والتقدير المشترك.



وأضاف في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم مع وزير خارجية السودان أن العلاقات بين البلدين مقدسة ولها خصوصية وتم التأكيد خلال المباحثات علي كثافة العمل والحاجة للمزيد من التواصل للارتقاء بالعلاقات الثنائية.



ولفت إلى أن هذا الطموح كبير ولكن المشاورات التي تمت أكدت علي الاستعداد لبذل المزيد من الجهد لإزالة أي شوائب.



وأوضح أن جلسة المشاورات شملت بحث القضايا الإقليمية والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة المقررة في الخرطوم أكتوبر المقبل وأليات التشاور السياسي والمشاورات الرباعية بين وزيري الخارجية ورؤساء أجهزة المخابرات في البلدين.



جدير بالذكر أنه تم عقد اليوم الجولة المصرية السودانية التي كلّف بها الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر حسن البشير خلال لقاء جمعهما في السودان بهدف التحضير لأعمال اللجنة المشتركة العليا الوزارية.