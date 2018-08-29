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رياضة
بعد اعتزال الحضرى وغياب فتحى وإكرامى.. صلاح قائدا لمنتخب مصر
الأربعاء 29 أغسطس 2018 04:30 م
محمد صلاح
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محمد صلاح
على المصرى
يرتدي محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، شارة قيادة الفراعنة، فى مواجهة النيجر، التى ستقام يوم 8 من شهر سبتمبر المقبل، على ستاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ضمن الجولة الثانية لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية "الكاميرون 2019".
وقرر المكسيكى خافيير أجيري المدير الفنى للمنتخب، منح صلاح شارة قيادة الفراعنة، بعد الاعتزال الدولى للمخضرم عصام الحضري حارس عرين الفراعنة السابق، وعدم إستدعاء الجهاز الفنى للثنائى أحمد فتحي وشريف إكرامي لاعبا الأهلى.
ويعد أحمد المحمدى هو القائد الحالى لمنتخب مصر، ولكنه لم يشارك بصفة أساسية فى حقبة الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى السابق للفراعنة، وقد يحصل على فرصته أساسيا مع أجيرى، فى ظل إستدعاء محمد هانى وباهر المحمدى، لاعبا الأهلى والإسماعيلى على الترتيب.
الجدير بالذكر أن محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حجازي لاعبو منتخب مصر، قد خاضوا أول مباراة رسمية مع منتخب الفراعنة، ضد سيراليون يوم 3 سبتمبر 2011 في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.
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