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سيـــاســة
القوات المسلحة: تدمير 18 وكرا للعناصر الإرهابية في سيناء
الأربعاء 29 أغسطس 2018 03:44 م
القوات المسلحة: تدمير 18 وكرا للعناصر الإرهابية في سيناء
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القوات المسلحة: تدمير 18 وكرا للعناصر الإرهابية في سيناء
بدور إبراهيم :
أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانها السابع والعشرين حول عملياتها الشاملة ضد العناصر الإرهابية في سيناء، وجاء نص البيان كالتالي:
"استكمالاً للنجاحات التى تحققها القوات المسلحة فى العملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه واستمراراً لتعزيز قدرات التامين الشامل على امتداد الحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة أسفرت العمليات علي مدار الأيام الماضية عن النتائج الآتية:
- على الاتجاه الاستراتيجى الغربى ونتيجة لتوافر معلومات استخباراتية دقيقة من أجهزة جمع المعلومات بالقوات المسلحة تم رصد منطقة لخلية إرهابية بالمنطقة الصحراوية غرب البلاد تتخذها العناصر الإرهابية ملاذاً لهم ومركز انطلاق لتنفيذ أعمالهم العدائية التى تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد، وعلى الفور قامت القوات الجوية بتنفيذ هجمة جوية مركزة تبعها قيام قوات مكافحة الإرهاب بدفع الدوريات لتمشيط وتطهير المنطقة من العناصر الإرهابية وقد أسفرت العملية عن القضاء على عدد (7) فرد تكفيرى شديدى الخطورة وضبط عدد من الأسلحة مختلفة الأنواع والمعدات والذخائر والأحزمة الناسفة التى كانت بحوزتهم وتدمير سيارة دفع رباعى محملة بكميات من الأسلحة والذخائر ووكر عثر بداخله على كميات كبيرة من مواد الإعاشه وأجهزة إتصال لاسلكيه وعدد من دوائر النسف والتدمير وكتب تدعو للفكر التكفيرى ومبالغ مالية وملابس عسكرية.
- القضاء علي عدد ( 13 ) فرد تكفيرى خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات أثناء عمليات التمشيط والمداهمة بوسط وشمال سيناء، كما تم القبض علي (18) فرد من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
- تدمير عدد (18) وكر ومخبأ وملجأ خاص بالعناصر الإرهابية بشمال ووسط سيناء كما تم ضبط وتدمير عدد ( 10 ) عربة أنواع وعدد ( 6 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية.
- إكتشاف وتفكيك وتفجير عدد (41) عبوة ناسفة بواسطة عناصر المهندسين العسكريين تم زراعتها علي محاور التحرك المختلفة لاستهداف قواتنا بمناطق العمليات.
- وعلي الحدود الغربيه للبلاد تمكنت القوات الجوية من تدمير عدد ( 38 ) عربة تستخدم فى أعمال التهريب، كما تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط طائرة بدون طيار وعدد ( 2 ) هاتف للإتصال عبر الأقمار الصناعية و1100 كجم من جوهر الحشيش المخدر ومليون و300 الف قرص مخدر و2000 فرد من جنسيات مختلفة أثناء محاولتهم الهجرة بالطرق الغير شرعية
- وفى نطاق الجيشين الثانى والثالت الميدانيين تم ضبط 700 كيلو جرام من المواد المخدره مختلفه الأنواع وضبط عدد 12 عربة أنواع تستخدم فى أعمال التهريب، كما تم التحفظ على مركب صيد محملة بمواد مخدرة وبضائع مهربة
- وعلى الإتجاة الاستراتيجى الجنوبى تم ضبط عدد (5 ) أجهزة للكشف والتنقيب عن الذهب وهاتف للإتصال عبر الأقمار الصناعية و2 طن من الأحجار الصخرية التى تحتوى على خام الذهب وضبط 26 عربة وعدد 55 متهماً فى أعمال التهريب والتنقيب عن الذهب.
كما استمرت عناصر القوات البحرية فى أعمال تأمين المسرح البحرى والأهداف الإقتصادية بالبحر وتشديد إجراءات التامين والحراسة والتمشيط وتضييق الحصار بطول الساحل لمنع العناصر الإرهابية من التسلل.
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