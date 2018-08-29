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عقـــارات
بروتوكول بين المقاولون العرب وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
الأربعاء 29 أغسطس 2018 03:35 م
بروتوكول بين المقاولون العرب وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
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بروتوكول بين المقاولون العرب وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
المال-خاص
وقع الدكتور محمد يوسف عضو مجلس الإدارة ومحمد عبد العزيز حسن مدير عام جمعية المحاسبين والمراجعبن المصرية صباح اليوم، بروتوكول تعاون بين شركة المقاولون العرب ممثلة فى المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد والإدارة ومركز تدريب جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية في مجالات التدريب للمحاسبين فى المراجعة الداخلية بمفهومها الحديث وما يستجد من أعمال.
وقد اتفق الجانبان على تشكيل لجنة لوضع الأطر الأساسية للتعاون تمثل الإطار العام والشروط والضوابط والمجالات التي بموجبها يتم تحقيق التعاون والتكامل بين الطرفين بحيث يعقد أول اجتماع لها بعد أسبوعين من تاريخ توقيع البروتوكول.
حضر توقيع البروتوكول المحاسب سامى هلال مدير الادارة العامة للشئون المالية والإمداد والمهندس شريف حمدى مدير المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد والإدارة والمحاسب عمرو محمد حسونة نائب رئيس مركز تدريب الجمعية والمهندس أشرف عبد العليم مدير المتابعة الفنية والتعاقدات والمحاسب أحمد عبد الله المدير المالي بالمعهد.
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