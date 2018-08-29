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نقل وملاحة
التضامن: عودة 2830 حاجًا منذ بدء الجسر الجوى
الأربعاء 29 أغسطس 2018 03:25 م
عودة الحجاج
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عودة الحجاج
المال -خاص
صرح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، بأن إجمالي الحجيج الذى عاد الى أرض الوطن منذ بدء عمل الجسر الجوى حتى الآن 2830 حاجا، مشيرا الى أن عمليات التفويج من الأراضى المقدسة الى أرض الوطن تتم بانتظام ووسط تيسيرات، حيث من المقرر أن يصل غدا الخميس 30 أغسطس من مطار جدة للقاهرة ٧٦٦ حاجا من حجاج الشرقية والجمعيات المركزية، كما يتوجه الى المدينة المنورة من مكة عدد ٩٥٤حاجا من محافظات الفيوم والقاهرة والوادي الجديد على أن يستمر عمل الجسر الجوي وعمليات التفويج حتى العاشر من سبتمبر المقبل.
ويبلغ اجمالي عدد الحجاج المتواجدين بالمملكة العربية السعودية ٩٦٠٩ حجاج منهم ٨٥١٢ بمكة المكرمة و ١٠٩٧ بالمدينة المنورة.
وأشار رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى الى أن هناك متابعة مستمرة للحالات المحجوزة بالمستشفيات وعددها 3 حالات تحت الملاحظة لحجاج من المنيا وسوهاج والجمعيات المركزية تم احتجازها ويتم التأكد من حصولهم على الرعاية الطبية الكاملة لهم إضافة الى متابعة حالات الغسيل الكلوي وعددها 6 حالات تغسل بانتظام.
وكان رئيس بعثة الحج الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي قد أعلن في وقت سابق من صباح اليوم ارتفاع عدد حالات الوفيات بين حجاج الجمعيات الأهلية ليصل الى ٦ وفيات لحجيج من محافظات الغربية والإسكندرية والبحيرة وسوهاج، مؤكدا أن غرفة عمليات البعثة فى حالة انعقاد دائم ومتابعة مستمرة لحالة الحجاج.
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