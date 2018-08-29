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سيـــاســة
أمستردام تأسف للقاهرة لتنظيم برلمان هولندا مسابقة مسيئة للإسلام
الأربعاء 29 أغسطس 2018 03:22 م
حادثة دهس أمام محطة القطارات الرئيسية بأمستردام
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حادثة دهس أمام محطة القطارات الرئيسية بأمستردام
المال - خاص
قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم الأربعاء من نظيره الهولندي "ستيف بلوك"، أعرب الوزير الهولندي خلاله عن أسفه وأسف الحكومة الهولندية عن اعتزام عضو البرلمان الهولندي ورئيس حزب "حزب من أجل الحرية" تنظيم مسابقة للرسوم المسيئة للإسلام بمقر البرلمان.
وأوضح السفير أبو زيد، أن الوزير الهولندي أكد خلال المكالمة على أن مثل هذا العمل لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن موقف الحكومة والمجتمع الهولندي، مؤكداً على رفض حكومته لكل مظاهر الكراهية والتحريض وعدم احترام الأديان.
وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أكد من جانبه على ضرورة عدم الخلط بين قيم حرية التعبير وبين تبني خطاب الكراهية والتحريض والإساءة إلى معتقدات الأخرين، لما لذلك من تأثير بالغ الخطورة على العلاقات بين الشعوب وبين معتنقي الأديان المختلفة.
وأكد في هذا الإطار على أن العالم أحوج ما يكون الآن لتعزيز ونشر قيم التسامح واحترام الرأي الآخر واحترام المعتقدات والأديان لدحر التطرف الديني والإرهاب والعنف وما تسببه مثل هذه الممارسات المرفوضة من تقويض للسلام الاجتماعي واستقرار المجتمعات.
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