مصر للطيران تسير غدا 21 رحلة لنقل 4870 حاجا

مصر للطيران

دعاء محمود:



يشهد غدا الخميس مطار القاهرة الدولي وعدد من المطارات المصرية وصول 21 رحلة جوية قادمة من الأراضي المقدسة لعودة 4870 حاجا، ومن المقرر أن تسير الشركة غدا 11رحلة جوية من جدة لنقل 2020 حاجا.



وتسير الشركة 10 رحلات جوية من المدينة المنورة من بينها رحلتان لنقل الحجاج الفلسطينيين بإجمالي 2850 حاجا من حجاج وزارة التضامن والقرعة وشركات السياحة وترانزيت شارل ديجول وبروكسل وجون كيندي وفينا ولوس أنجلوس وهيثرو لندن وتونس والجزائر وميلانو وكانو وروما وامستردام.



وعن رحلات اليوم الأربعاء، تسير الشركة اليوم 20 رحلة جوية بواقع 8 رحلات من المدينة المنورة و12 من جدة لنقل 4300 حاج.