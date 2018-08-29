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رياضة
مفاجآت فى اختيارات أجيرى لمواجهة النيجر
الأربعاء 29 أغسطس 2018 03:13 م
خافيير أجيرى
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على المصرى
أعلن المكسيكى خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أسماء 13 لاعبا تم اختيارهم من الدوري المصري، للمشاركة في معسكر الإعداد لمباراة النيجر، التى ستقام يوم 8 من شهر سبتمبر المقبل، ضمن الجولة الثانية لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.
وجاءت القائمة كالتالى: محمد الشناوي وصلاح محسن ومحمد هاني وأيمن أشرف "الأهلي"، ومحمود عبد الرحيم "جنش" و طارق حامد "الزمالك"، وباهر المحمدي ومحمد صادق "الإسماعيلي"، وعلي جبر ومحمد حمدي "بيراميدز"، وأحمد جمعة "المصري"، وحسام حسن "سموحة"، وإسلام جابر "الداخلية".
وكان الجهاز الفنى بقيادة أجيري، قد أعلن في وقت سابق أسماء 13 لاعبا محترفا في الخارج، وهم: محمد عواد "الوحدة"، وأحمد حجازي "وست بروميتش"، ومحمد صلاح "ليفربول، ومحمد النني "آرسنال"، وسام مرسي "ويجان"، ورمضان صبحي "هيديرسفيلد"، وأحمد المحمدي "أستون فيلا"، وعمرو طارق "أورلاندو سيتي"، وعلي غزال "فانكوفر"، محمود حسن (تريزيجيه) "قاسم باشا"، وعمرو وردة "باوك"، وأحمد حسن (كوكا) "أوليمباكوس"، وحسين الشحات "العين".
وأستبعد الجهاز الفنى عدة أسماء بارزة فى صفوف الفراعنة سواء محللين أو محترفين، تواجدوا فى قائمة المنتخب فى كأس العالم التى أقيمت فى روسيا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو الماضى، أبرزهم أحمد فتحى ومروان محسن وعبد الله السعيد ومحمد عبد الشافى ومحمود عبدالرازق "شيكابالا".
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