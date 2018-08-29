EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
الإسكندرية
شعبة النقل الدولى تطالب جمارك الإسكندرية بالاعتراف بها
الأربعاء 29 أغسطس 2018 03:10 م
الغرفة التجارية بالقاهرة
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
كمال نجم مديرًا لمصلحة الجمارك
المالية: ندب كمال حسن نجم رئيسًا لمصلحة الجمارك
تجديد حبس رئيس مصلحة الجمارك 15 يومًا و2 آخرين فى "الرشوة"
الغرفة التجارية بالقاهرة
السيد فؤاد
طالبت شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة القاهرة مصلحة الجمارك المصرية، بوقف التعنت من موظفي جمارك الإسكندرية، خاصة الإدارة المركزية للسياسات والبحوث والإجراءات المسئولة عن إصدار منشورات الإجراءات الخاصة بالبوالص المجمعة لأعضاء الشعبة طبقا لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية لسنة 2010.
وأوضح أيمن الشيخ فى تصريحات خاصة لـ" المال " أن الغرفة التجارية بالقاهرة خاطبت رئيس مصلحة الجمارك السابق رسميا، بأنه تم إصدار القرار الوزارى بإنشاء الشعبة طبقا لقانون الغرفة التجارية رقم 189 لسنة 1951.
وتابع قائلا: "كما خطابت الغرفة التجارية بالقاهرة مصلحة الجمارك رسميا بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وتاريخ بدء الدورة الاولى للشعبة من ابريل 2017 وحتى 2021"، إلا أن تلك الادارة تجاهلت كل تلك الخطابات.
ولفت "الشيخ" إلى أن تلك الادارة دأبت على تعطيل اصدار منشورات الإجراءات الخاصة بالبوالص المجمعة لأعضاء الشعبة، متعللين بعدم وجود شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة من الأساس ضاربين بعرض الحائط خطابات غرفة القاهرة وقرار انشاء الشعبة والذي صدر بقرار وزير الصناعة والتجارة رقم 226 لسنة 2016.
يذكر أن أول شعبة خدمات نقل دولي هي التي تم تأسيسها منذ اكثر من 25 عاما بغرفة تجارة الإسكندرية، وحتى الآن لا تعترف مصلحة الجمارك إلا بها، كما أن المصلحة تشترط فيمن يقوم بمهنة مرحل البضائع أو شركات الشحن الدولي " وكلاء الشحن " أن يكون مشتركا في تلك الشعبة حتى يتم حصوله على ما يعرف بـ" منشورات الإجراءات " والذى على أساسه يتم تنفيذ كل إجراءات الافراج عن الشحنة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا