شعبة النقل الدولى تطالب جمارك الإسكندرية بالاعتراف بها

الغرفة التجارية بالقاهرة



السيد فؤاد



طالبت شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة القاهرة مصلحة الجمارك المصرية، بوقف التعنت من موظفي جمارك الإسكندرية، خاصة الإدارة المركزية للسياسات والبحوث والإجراءات المسئولة عن إصدار منشورات الإجراءات الخاصة بالبوالص المجمعة لأعضاء الشعبة طبقا لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية لسنة 2010.



وأوضح أيمن الشيخ فى تصريحات خاصة لـ" المال " أن الغرفة التجارية بالقاهرة خاطبت رئيس مصلحة الجمارك السابق رسميا، بأنه تم إصدار القرار الوزارى بإنشاء الشعبة طبقا لقانون الغرفة التجارية رقم 189 لسنة 1951.



وتابع قائلا: "كما خطابت الغرفة التجارية بالقاهرة مصلحة الجمارك رسميا بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وتاريخ بدء الدورة الاولى للشعبة من ابريل 2017 وحتى 2021"، إلا أن تلك الادارة تجاهلت كل تلك الخطابات.



ولفت "الشيخ" إلى أن تلك الادارة دأبت على تعطيل اصدار منشورات الإجراءات الخاصة بالبوالص المجمعة لأعضاء الشعبة، متعللين بعدم وجود شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة من الأساس ضاربين بعرض الحائط خطابات غرفة القاهرة وقرار انشاء الشعبة والذي صدر بقرار وزير الصناعة والتجارة رقم 226 لسنة 2016.



يذكر أن أول شعبة خدمات نقل دولي هي التي تم تأسيسها منذ اكثر من 25 عاما بغرفة تجارة الإسكندرية، وحتى الآن لا تعترف مصلحة الجمارك إلا بها، كما أن المصلحة تشترط فيمن يقوم بمهنة مرحل البضائع أو شركات الشحن الدولي " وكلاء الشحن " أن يكون مشتركا في تلك الشعبة حتى يتم حصوله على ما يعرف بـ" منشورات الإجراءات " والذى على أساسه يتم تنفيذ كل إجراءات الافراج عن الشحنة.