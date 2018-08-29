لافروف: وقعنا على مشروعات مع السعودية بمليارى دولار

سيرغي لافروف



أحمد صبرى



قال سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى، إنهم وقعوا على مشروعات مع السعودية بإجمالى مليارى دولار فى مجالات عدة، مؤكدا أن التبادل التجارى مع المملكة تضاعف العام الماضي حيث ارتفع فى الأشهر الاربعة الاولى من العام لـ76%.



وأوضح فى مؤتمر صحفى له مع نظيره السعودى، أن هناك ‏مشروعات مشتركة بين أرامكو السعودية وغاز بروم الروسية، ‏مؤكدا أن بلاده على استعداد تام لمحاربة كل أشكال الإرهاب جنبا إلى جنب مع المملكة كما شكرها على مجهوداتها مع الحجاج الروس.

