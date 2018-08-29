ثبات أسعار الصاج المجلفن خلال أغسطس

الصاج



محمود زكى



كشف التقرير الشهرى الصادر عن الإدارة العامة للاحتياجات ومواد البناء، عن ثبات أسعار الصاج المجلفن خلال شهر أغسطس الحالى وذلك مقارنة بشهر يوليو الماضى.



وأضاف التقرير أن الصاج مفرد سمك 5. مم عرض اللوح 1.06 بقيمة 139 جنيها للمتر مربع شاملا ضريبة القيمة المضافة 14% في حين ارتفع مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي بنسبة 6,9% حيث سجل قيمة 130 جنيها للمتر.



وأوضح التقرير أن سعر الصاج ساندوتش بانلز للحوائط سمك 4 سم عرض 1 متر بلغ 376 جنيها للمتر مربع وذلك بارتفاع بلغ 21.3% عن نفس الشهر من العام الماضي 2017 والذي بلغ 310 جنيهات للمتر مربع.



ولفت التقرير الصادر عن الإدارة ثبات سعر الصاج ساندوتش بانلز للأسقف سمك 7.7 عرض 1.18 متر عند 417 جنيها للمتر مربع وبزيادة بلغت 18,8% وكان سعره خلال أغسطس من العام الماضي 351 جنيها.