وزير الري يتلقى تقريرًا عن دراسات قناطر ديروط الجديدة

المال- خاص



تلقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، تقريراً بشأن ما تم إنجازه عن الدراسات الجارية لإنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، والتى تستهدف تحسين أعمال الرى لزمام 1.5 مليون فدان (حوالي 18% من مساحة الاراضى الزراعية فى مصر) واستكمال توفير منظومة تحكم آلي من خلال غرفة تحكم ومراقبة التصرفات المائية على توفير 500 فرصة عمل أثناء التنفيذ.

وأوضح التقرير أنه تم عمل عدة دراسات جدوى على مجموعة القناطر تضمنت دراسات بمعرفة المعاهد البحثية بالوزارة (2007- 2009) ومدى جدوى احلالها وتجديدها بمعرفة وكالة التعاون الدولي اليابانية JICA) - المكتب الاستشارى اليابانى سانيو (2009- 2010))، نتيجة لقدم عمر المنشأ وانتهاء العمر الافتراضى له، والأخطار المتوقعة على جسم مجموعة القناطر فى حالة تعرضها لزلازل متوسطة أو قوية.

واشار إلى أن مجموعة قناطر ديروط الجديدة ستزود بمنظومة أتوماتيكية حديثة ومتطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها المجموعة لضمان توزيع منتظم على فروع هذه الترع.

وقال إنه قد تم توقيع اتفاقية القرض مع الجانب الياباني خلال المؤتمر الإقتصادي للدول المانحة للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية لمصر الذى فى شرم الشيخ بين وزارة الموارد المائية والري وهيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا).

وتضمن عرض الحكومة اليابانية تقديم التمويل من خلال قرض يتضمن اعداد الرسومات التفصيلية والتصميمات ومستندات العقد على حساب الجانب الياباني وتمويل تكاليف أعمال التنفيذ والإشراف عليه من خلال قرض قيمته (5.854 مليار ين ياباني اى ما يعادل حوالي 57 مليون دولار امريكى).

ولفت التقرير إلى أنه تم الانتهاء من إعداد التصميم التفصيلي ومستندات الطرح للتنفيذ وتم طرح اعمال الخدمات الاستشارية للإشراف على تنفيذ المشروع وتم فتح المظاريف الفنية والمالية والسير في مفاوضات ما قبل التعاقد لعملية اختيار استشاري الإشراف على تنفيذ المشروع، ومن المنتظر توقيع العقد مع استشاري الإشراف على التنفيذ في سبتمبر 2018 والبدء في الخدمات الاستشارية في أكتوبر 2018 والبدء في تنفيذ المشروع في أغسطس 2019 وسيستغرق مدة التنفيذ حوالي 4 سنوات.

جدير بالذكر أن مجموعة قناطر ديروط من أقدم المنشآت المائية في مصر والعالم، تم إنشائها عام 1872 في عهد الخديوي إسماعيل (أي منذ حوالي 146 عام) حيث تُعد ضمن أقدم المنشآت الهيدروليكية في العالم، وتقع هذه المجموعة على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط عند الكيلو (60,600) من فم ترعة الإبراهيمية.

وتقوم بإطلاق تصرف سنوي من خلال المجموعة قدره 9.6 مليار متر مكعب سنويا لتغذى مجموعة القناطر عدد (7) سبعة ترع فرعية وهم قنطرة فم ترعة الساحلية، قنطرة حجز ترعة الإبراهيمية، قنطرة فم ترعة الديروطية، قنطرة فم ترعة البدرمان، قنطرة فم ترعة بحر يوسف، قنطرة فم ترعة ابوجبل وقنطرة فم ترعة الدلجاوى.