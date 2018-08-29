ممفيس للأدوية: ديون مشكوك في تحصيلها وراء ارتفاع الخسائر السنوية

ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية - MPCI 66

رجب عزالدين



قالت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، إن سبب ارتفاع الخسائر السنوية يرجع إلى ادراج قيمة ديون مشكوك فى تحصيلها.



وقالت ممفيس فى وقت لاحق إن ارتفاع خسائر الشركة خلال العام المالي الماضي (2017-2018)، يرجع إلى زيادة غرامات شركة الجمهورية عن العام المالي السابق له لتصل إلى 41.5 مليون جنيه.



وارتفعت خسائر الشركة إلى 45.2 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2017 إلى يونيو 2018، مقابل خسائر بلغت 34.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.



وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 37% خلال العام المالي الماضي، حيث سجلت 343 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 250.2 مليون جنيه خلال نفس العام السابق له.