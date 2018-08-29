البورصة تواصل الصعود فى منتصف تعاملات الأربعاء

البورصة المصرية



رجب عزالدين



واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.4% عند مستوى 15824نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.22% عند مستوى 744 نقطة حتى الساعة الواحدة ظهرا.



وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 610 ملايين جنيه تقريبا، وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 106 أسهم من إجمالى 156 سهما متداولا،بينما هبط 26سهما وبقى 24دون تغير.