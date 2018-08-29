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اقتصاد وأسواق
ثبات أسعار الحديد الشهر الحالى
الأربعاء 29 أغسطس 2018 02:06 م
مصنع القوات المسلحة للحديد
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21 % زيادة في أسعار الحديد خلال عام
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مصنع القوات المسلحة للحديد
محمود زكى
كشف التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق عن ثبات أسعار الحديد خلال شهر أغسطس الحالى، حيث سجل سعر الطن الحديد صلب لفائف قيمة 12530 جنيها تسليم أرض المصنع شاملا ضريبة القيمة المضافة 14%.
وأضاف التقرير الصادر عن الإدارة أن الحديد شهد ثباتا فى الأسعار خلال الشهر الحالى مقارنة بشهر يوليو والذي سجل نفس السعر.
في حين سجل الحديد ارتفاعًا بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والذي سجل طن الحديد فيه 10900جنيه للطن تسليم أرض المصنع والبالغ نسبتها 14%.
بينما شهد حديد كريتال كمر مقاسات .8 و1 و1.2 طول 12 متر ثباتَا في الأسعار خلال الشهر الحالي وذلك بقيمة 13500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع
وارتفع الكريتال كمر نسبة 18.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى والذى سجل فيه الطن قيمة 11400جنيه تسليم أرض المصنع.
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