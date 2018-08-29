باستثمارات ٥٨٠ مليون دولار.. افتتاح خط إنتاج ثالث للفايبر جلاس بالعين السخنة

الفريق مهاب مميش

نادية سلام



استقبل اليوم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفدًا من شركة جوشي الصينية برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعددا من مسؤولي الشركة وذلك في إطار نجاح الشركة في افتتاح خط الإنتاج الثالث لها واكتمال قاعدتها الإنتاجية بطاقة إنتاجية بلغت 200 ألف طن من الألياف الزجاجية.



وقام مميش بتقديم الشكر لمسؤولي الشركة على ثقتهم وتعاونهم مع المنطقة في إنشاء عدد من التوسعات في مشروع الفايبر جلاس بالمنطقة الجنوبية بالعين السخنة والذي ساهم في احتلال مصر المركز الثالث في قائمة أكبر الدول المنتجة للفايبر جلاس على مستوى العالم.



وأشار إلى إن توسعات الاستثمار الأجنبي في المنطقة الاقتصادية يعكس نجاح السياسات والإدارة التي نعمل بها لجذب المزيد من الاستثمار ورفع تصنيف المنطقة.



ولفت الفريق مميش إلى دعم المنطقة الاقتصادية لمثل هذه الصناعات النظيفة ذات التكنولوجيا المتقدمة والتي استطاعت أن توفر فرص عمل كثيرة وتقدم كثير من التدريبات والمهارات للعمالة المصرية لديها، وهو ما تركز عليه المنطقة الاقتصادية مع المستثمرين، وتؤكد على أهميته باعتباره اتجاه قومي من الدولة ومن القيادة السياسية.



وأضاف مميش أن وجود منطقة قناة السويس كنقطة محورية ضمن مبادرة الحزام والطريق يضيف ميزة للمنطقة ويساعد على خلق مسارات جديدة للتعاون مع الجانب الصيني ويعزز من فرص تقديم المنطقة من الخدمات اللوجستية ومن ثقافة القيمة المضافة.



من جانبه قال اللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية إن شركة جوشي مصر تمثل قصة نجاح حقيقية في المنطقة الاقتصادية تضاف لسجل نجاحات المنطقة الاقتصادية وتتويجا لعلاقة التعاون والشراكة بين دولتي مصر والصين بعد نجاح شركة تيدا-مصر أكبر مطور صناعي في المنطقة الاقتصادية حيث أمدت الشركة ميزانية الدولة بــ300 مليون جنيه ضرائب خلال أربع سنوات ووفرت 2500 فرصة عمل.



وانتهى لقاء مسؤولي شركة جوشي والفريق مميش بقيام الوفد بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة وزيارة أنفاق الإسماعيلية التي من المقرر افتتاحها في أكتوبر المقبل.



ومن جانب آخر، يذكر أن الشركة احتفلت بالأمس باكتمال قاعدتها الإنتاجية بطاقة قدرها 200 ألف طن، وكذا بدء الخطة الخمسية السادسة لها وذلك بحضور اللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية نيابة عن الفريق مهاب مميش واللواء أحمد حامد محافظ السويس ومحسن عادل المدير التنفيذي لهيئة الاستثمار.



ويعد هذا المشروع هو الأكبر حجمًا بين الاستثمارات الصينية بمصر في مجال تكنولوجيا المعدات المتقدمة، كما يعد هذا المشروع من أكبر مشاريع إنتاج الفايبر جلاس خارج الصين، ويستخدم أحدث الأجهزة والمعدات الدقيقة حيث استطاعت المنطقة الاقتصادية بفضل حوافزها وقوانينها أن تحول السياسات والاستراتيجيات إلى واقع ملموس على أرض المنطقة الاقتصادية وإقامة مثل هذا المشروع البارز وملئ الفجوة في صناعة الألياف الزجاجية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذا سد احتياجات السوق المحلي المصري، وبفضل هذه السياسات المرنة تم الانتهاء من المشروع في غضون 6 سنوات قبل موعده بأربع سنوات والذي يصل إجمالي استثماراته إلى 580 مليون دولار على مساحة قدرها 234 ألف متر مربع ويوفر 2500 فرصة عمل وتحقيق قيمة إنتاج سنوية تبلغ أكثر من 220 مليون دولار، وتحقيق عوائد تصدير سنوية تبلغ حوالي 200 مليون دولار.