سيارات أوروبية موديل 2018



شريف عيسى



ارتفعت معدلات استيراد السيارات الأوروبية، خلال النصف الأول من العام الجارى، بنسبة بلغت %60.2، لتسجل 16 ألفًا و812 وحدة مقابل 10 آلاف، و497 سيارة، الإفراج عنها خلال نفس الفترة من العام الماضى، بحسب الإحصاءات الصادرة عن منفذ الإسكندرية الجمركى.



تستحوذ جمارك الإسكندرية على حصة تصل إلى %80 من إجمالى السيارات المستوردة، التى أفرج عنها فى مصر، فيما تمثل حصة باقى المنافذ الجمركية مايقرب من %20.



رصدت «المال« بالتقرير تراجع حصة العلامات الأوروبية من إجمالى السيارات المفرج عنها خلال النصف الأول من هذا العام إلى %38.7، مقارنه بحصتها خلال العام الماضى، التى قدرت %44.6.



تصدرت «رينو« قائمة العلامات الأوروبية أعلى إفراجًا لطرازاتها خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيه بإجمالى 6778 وحدة، مقابل 3506 سيارات أفرج عنها من ميناء الإسكندرية خلال العام الماضى، بنمو بلغ %93.3، لتستحوذ على حصة %40.3 من إجمالى السيارات الأوروبية المفرج عنها خلال تلك الفترة.



حلت «أوبل« بالمركز الثانى فى القائمة بعد أن تمكنت من الإفراج عن 2779 سيارة، خلال النصف الأول من 2018، مقابل 2434 سيارة خلال نفس الفترة من 2017، بمعدل نمو %14.2، لتستحوذ على حصة تقدر %16.5.



جاءت فيات فى المركز الثالث بالقائمة بعد أن تمكنت من الإفراج عن 1600 سيارة على مدار تلك الفترة، مقارنة بحجم وراداتها للسوق المصرية خلال العام الماضى، التى قدرت 897 سيارة، لتنمو بنسبة %78.4، بحصة %9.5.



حصدت «مرسيدس» المرتبة الرابعة فى صدارة العلامات الأوربية الأعلى استيردًا لطرازاتها خلال النصف الأول بإجمالى 1451 سيارة، بنمو عن العام الماضى بلغ %55.9، بإجمالى 931 سيارة، لتقتنص حصة %8.6 من إجمالى واردات السيارات الأوربية للسوق المحلية.



استطاعت فولكس فاجن اقتناص المركز السادس فى القائمة بإجمالى 809 سيارات مفرج عنها، بنمو %30.9 عن العام الماضى، بحصة تصل إلى %4.8، فيما استقرت سكودا فى المركز السابع بعد أن حققت نمو فى إجمالى وراداتها من السيارات خلال النصف الأول بنسبة %35.4، بإجمالى 753 سيارة، بحصة %4.5.



أما المركز الثامن فجاء من نصيب العلامة الإسبانية «سيات»، التى تمكنت من استيراد 695 سيارة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيه، بنمو عن العام الماضى بلغ %44.2، بحصة %4.1 من إجمالى واردات السيارات الأوربية لمصر. فى المركز التاسع جاءت فولفو السويدية، التى حققت طفرة كبيرة فى معدلات استيرادها من السيارات بنسبة بلغت %354، بإجمالى 286 سيارة، مقابل 63 سيارة مفرج عنها خلال النصف الأول من العام الماضى، بحصة سوقية %1.7، وتمكنت أودى من اقتناص المرتبة العاشرة فى قائمة العلامات الأوروبية الأعلى استيرادًا للسيارات بنمو %5.4، بإجمالى 252 وحدة، بنمو %5.4 عن العام الماضى، بحصة سوقية %1.5.







