«المال» تختبر «BMW X3» فى جيلها الثالث بمركز القيادة الآمنة



■ «البافارية» تقرر تجميع شريحة «M Performance»

■ محرك TwinPower Turbo سداسى الأسطوانات لتوليد 360 حصاناً

■ التسارع من السكون إلى 100 كم/ الساعة خلال 4.8 ثانية

■ 250 كم السرعة القصوى.. 8.9 لتر متوسط استهلاك البنزين لكل 100 كم

■ بعد أن كانت %44.6 العام الماضى



نظمت المجموعة البافارية للسيارات، وكيل العلامات الألمانية bmw ومينى اختبار قيادة لطرازاتها فى السوق، التى من بينها BMW X3 فى جيلها الثالث التى تأتى بشكل ومواصفات جديدة كلياً، لتكون أكثر قوة، ورياضية عن الأجيال السابقة.



أقامت البافارية مضمار فى المركز المصرى للقيادة الآمنة، داخل مدينة 15 مايو بحلوان، لاختبار القيادة للتعرف على قدرات وإمكانات سيارتها الجديد x3 بشريحتيها بخلاف اختبار الفئة الخامسة والسابعة.



كانت المجموعة البافارية للسيارات قد بدأت فى وضع اللمسات النهائية لعملية التجميع المحلى للجيل الثالث الجديد كليا من BMW X3 داخل مصانع المجموعة البافارية للسيارات بمدينة السادس من أكتوبر.



يذكر أن الظهور للجيل الأول من BMW X3 للمرة الأولى فى عام 2003، لتستمر حتى عام 2010، بينما كان ظهورالجيل الثانى فى الفترة من 2010 وحتى نهاية 2017، خلال تلك الفترة تمكنتBMW من بيع ما يقرب من 1،5 مليون سيارة منذ طرحها.



قررت البافارية تجميع طرازات x3 بشريحتين إحداهما تنتمى لعائلة M Performance الرياضية لأول مرة فى الشرق الأوسط، وتكون إحدى فئات

BMW X3 الجديدة من الطراز الرياضى القوى M الذى يحتوى على تعديلات كثيرة تجعل السيارة أكثر قوة وأداء.



شهد الجيل الثالث منBMW X3 تطوراً فى المواصفات والأداء والتصميم ما جعلها أكثر رياضية وديناميكية مع تجهيزات تكنولوجية متطورة مقارنة بجيلها الماضي، مع الحفاظ على هوية BMWوإضافة أبعاد ومقاسات محسنة مثل فصل المصابيح الأمامية عن الشبكة.



بخصوص التصميم الخلفى للجيل الثالث منBMW X3 فجاء بمصابيح جديدة مع تحويل الإضاءة إلى محيط المصابيح، ما يضفى لمسة عصرية تختلف عن طرازات أخرى من BMW.



يأتى الجيل الثالث منBMW X3 بهيكل أخف وزناً مقارنة بالجيل الثانى من خلال الحفاظ على نسبة توزيع الوزن المثالية بنسبة 50/50 بين الأمام والخلف، وتأتى السيارة بأبعاد أكبر لتزيد قاعدة العجلات 54 ملم عن الجيل السابق لتبلغ

2،864 ملم، فيما يبلغ الطول 4،708 ملم، وعرض 1،891 ملم وارتفاع 1،676 ملم.



أما التصميم الداخلى فهو جديد بالكامل مقارنة بالجيل الماضي، لكنه مع ذلك حافظ على نمط BMWفى الكونسول الوسطى المائل، وبنفس التقسيمات النمطية للشاشة الوسطية الجديدة وأزرار التحكم وعناصر الكونسول الأخرى فى بقية سيارات BMW الحديثة وقد حصلت X3 الجديدة على لوحة عدادات رقمية بدلًا من التقليدية المستخدمة فى الجيل الثانى.



وتشمل التجهيزات الأساسية لـ X3 أحدث أنظمة xDrive للدفع الرباعى من BMW، الذى يوفر أفضل قيادة ممكنة على جميع الأسطح وفى كل الظروف.



عرضت المجموعة البافارية الجيل الثالث من سيارة BMW X3 للسوق عبر فئتين وهما، BMW X3 x 30i X-line، كما تقدم و لأول مرة فئة BMW X3 M40i الأعلى تجهيزًا والتى سيتم تجمعيها لأول مرة كطراز تابع لعائلة BMW M Performance تحت اسم «M40i».



و يتمتع طراز BMW X3 x 30i X-line بمحرك TwinPower Turbo مكون من 4 أسطوانات بسعة 2 لتر، يولد قوة قدرها 252 حصانًا، و عزم دوران 350 نيوتن متر متصل بصندوق تروس أتوماتيك – ستيب ترونيك مكون من 8 سرعات.



تستطيع فئة BMW X3 x 30i X-line التسارع من السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة فى 6.3 ثوانٍ مع القدرة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 240 كم/ساعة، مع بلوغ متوسط استهلاك للوقود يبلغ 7.6 لتر لقطع كل 100 كم، ويتوفر خزان وقود بسعة 65 لترًا.



كما يتمتع هذا الطراز بتوافر أنظمة الإلكترونية لدعم القيادة مثل المكابح العاملة بنظام منع انغلاق المكابح ABS ونظام الكبح عند المنعطفات CBC - Cornering brake control، ونظام التحكّم الديناميكى للاتزان DSC ونظام التحكم فى طريقة عمل السيارة الذى يوفّر وضعية ECO Pro للتوفير فى استهلاك الوقود، هذا مع العلم بوجود نظام Brake Energy Regeneration الذى يقوم بتحويل الطاقة الناتجة من عملية الكبح إلى طاقة كهربائية.



يُوفّر لهذه النسخة من طراز X3 العديد من التجهيزات القياسية لضمان الراحة و الرفاهية، أولها الزجاج الأمامى العازل للصوت Acoustic Glass مع باقة التصميم الخارجى X-line كما نجد عجلة القيادة مُتعددة الاستخدامات الرياضية المكسوّة بالجلد والداعمة لنظام تثبيت السرعة مع خاصية الكبح، ونجد المصابيح الأمامية المُدعمة بتقنية LED مع توافر المصابيح الضبابية الأمامية LED أيضا وفتحة سقف بانوراما، ومقاعد رياضية مزودة بخاصية دعم الظهر، وخاصية الدخول دون مفتاح Comfort Access.



يتوافر لهذه النّسخة أيضا نظام Navigation System Professional الموصل بشاشة عرض البيانات ذات قياس 10.2 بوصة، مع توافر قرص صلب سعة 20 جيجابايت، وخاصية التحكم بالإشارة.



فى مستوى الصوت و الرد أو رفض المكالمات Gesture Control ونظام الربط اللاسلكى BLUETOOTH، كما نجد نظام حساسات صف السيارة أمامية وخلفية Park distance control مع النظام الأوتوماتيكى لصف السيارة Parking Assistant المقرون بكاميرا خلفية، ونظام تكييف الهواء الأوتوماتيكى ذو الثلاث مناطق.



أما عن m40 X3 فزودت بتجهيزات فى الشكل الخارجي، الذى يضم التصميم الرياضى من خلال توافر M Sport Package وأداء متميز.



يتمتع طراز BMW X3 M40i بمحرك M Performance مكون من 6 أسطوانات بسعة 3 لترات يولد قوة قدرها 360 حصانًا وعزم دوران 500 نيوتن متر، متصل بناقل حركة رياضى مكون من 8 سرعات.



تتمكن فئة BMW X3 M40i من هذا الطراز التسارع من السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة فى 4.8 ثوانٍ مع القدرة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 250 كم/ساعة، وهذا مع بلوغ متوسط استهلاك للوقود يبلغ 8.9 لترات لقطع كل 100 كم، وتوفير خزان وقود بسعة 65 لترًا.



تأتى الفئة BMW X3 M40i بجميع التجهيزات الخاصة ب X3 xDrive30i والعديد من التجهيزات الخاصة بالعلامة الرياضية M ،ما يعزز من أداءها و قوتها.



تتوفرX3 M40i بحزمة التجهيزات الأيروديناميكية M Aerodynamic Package التى نجدها مطلية باللون الرمادى و المميز لطرازات M Performance وعجلة القيادة متعددة الوظائف الحاملة لشعار M مع نظام الفرامل الرياضية M Sport Brakes ذات الأداء القوي، التى تأتى بأغطية باللون الأزرق مع العجلات المعدنية الرياضية ذات قياس 20 بوصة، الحاملة لعلامة M كما تأتى بنظام عادم رياضى ذو صوت قوى

تعزيزا لأداء هذه الفئة فإنها تأتى بنظام التعليق الرياضى M Sport Suspension الذى يوفر ثباتًا لا مثيل له، كما تأتى بنظام التوجيه الرياضى المعزز إلكترونيا Variable Sport Steering الذى يوفر توجيها دقيقا للسيارة عن طريق تكنولوجيا Servotronic . ويقوم نظام Variable Sport Steering بالتحكم فى زاوية التوجيه على السرعات العالية والمنخفضة من أجل توجيه دقيق وأداء رياضي.



يتوفر لهذه النّسخة نظام العدادات الرياضية ذات الألوان المتغيرةMultiFunction Instrument Display وخاصية التحكم بالإشارة فى مستوى الصوت والرد أو رفض المكالمات Gesture Controlونظام عرض بيانات القيادة والملاحة على الزجاج الأمامى Head-Up Display.