مرسيليا المصرية الخليجية: مشروع البحر الميت قيد الدراسة

البورصة المصرية

رجب عزالدين:



قالت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى إن مشروع البحر الميت المستهدف إقامته على مساحة 10 أفدنة مازال قيد الدراسة.



جاء ذلك فى بيان ردا على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما نشر تحت عنوان " نستهدف تصدير العقار وعقد شراكات استراتيجية مع الإمارات والأردن ".



وأضافت الشركة أن المشروع البحر الميت بالأردن سيتم إقامته مع إحدى النقابات الأردنية على مساحة 10 أفدنة على ساحل البحر الميت مباشرة وقد وقع الاختيار على مرسيليا بناء على سجلها الحافل بالمشروعات السياحية المتكاملة والفريدة من نوعها.



وتستهدف الشركة تنفيذ مشروعات باستثمارات تبلغ 20 مليار جنيه، موزعة على القاهرة والإسكندرية والساحل الشمالي خلال 5 سنوات.



وسجلت الشركة صافى ربح قدره 4.1 مليون جنيه، خلال العام المنتهي ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 12.15 مليون جنيه في 2016.









