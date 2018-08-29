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اتصالات وتكنولوجيا
مصر تسعى لإطلاق نسخة من صوفيا السعودية وتبحث عن اسم
الأربعاء 29 أغسطس 2018 12:34 م
صوفيا
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8 حقائق عن صوفيا
بالفيديو.. الروبوت صوفيا توجه رسالة للمصريين
صوفيا 2
أحمد عاشور:
أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي التنظيم والإدارة أنه جار إنشاء نسخة إلكترونية مشابهة للروبوت "صوفيا" السعودية للرد على استفسارات الموظفين بخصوص قانون الخدمة المدنية في إطار تحقيق الذكاء الاصطناعي.
وقال الشيخ في تصريحات للصحفيين، إنه جار المفاضلة بين 3 شركات لإعداد البرنامج، لافتا إلى أنه منذ إقرار قانون الخدمة المدنية تم تلقى أكثر من خمسة آلاف استفسار وشكوي.
وذكر الشيخ أنه جار البحث أن أسماء للروبوت الجديد ومن المقرر الانتهاء من الملامح الرئيسية خلال شهرين.
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