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بورصة وشركات
نعيم توصي بشراء أبو قير للأسمدة
الأربعاء 29 أغسطس 2018 12:24 م
شركة ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية
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أسماء السيد
أوصت بحوث "نعيم" بشراء سهم "ابو قير للأسمدة" قرب 31 جنيها وحددت مستهدف للسهم عند 32.50 جنيه ثم 33.85 جنيه، وحددت إيقاف الخسائر عند 30 جنيها.
وأوضحت في مذكرة بحثية حصلت "المال" على نسخة منها أن السهم يتمكن من اختراق مستويات المقاومة عند 30.25_30.75 جنيه .
وواصلت البورصة المصرية وتيرة الصعود بمستهل تداولات جلسة اليوم الأربعاء بدعم ارتفاعات قوية للأسهم القيادية في مقدمتها البنك التجاري الدولي والذي ربح أكثر من 5%، و مشتريات عربية.
وسجل المؤشر الرئيسي للسوق egx30 صعودا بنسبة 0.53% إلى مستوى 15689.6 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03% نحو 743 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.1% إلى مستوى 1918.27 نقطة.
وارتفع سهم التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأعلى على المؤشر الثلاثيني بنسبة 5.19% إلى 85.98 جنيه، والمجموعة المالية هيرميس القابضة بنسبة 3.29% إلى 18.23 جنيه، و جلوبال تيليكوم بنسبة 2.68% إلى 4.21 جنيه.
وسجل العرب صافي شراء قيمته 3 ملايين جنيه، مقابل صافي بيع للمصريين والأجانب بقيمة 2.9 مليون جنيه، و 102 ألف جنيه على الترتيب.
وبلغت أحجام التداولات على الأسهم 42 مليون جنيه، من خلال التداول على أسهم 69 شركة عبر 1.007 ألف عملية منفذة.
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