السويدى إليكتريك تفوز بمشروعات كهرباء بموريتانيا بقيمة 20 مليون دولار

شركة السويدى إليكتريك

رجب عزالدين:



أعلنت شركة السويدى إليكتريك عن فوز إحدى شركاتها التابعة بعقدين فى دولة موريتانيا بقيمة إجمالية 19.7 مليون دولار تقريبا.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن شركة السويدى إليكتريك لنقل وتوزيع الطاقة التابعة فازت بعقدين لإنشاء شبكات كهربائية بدولة موريتانيا.



وتابع البيان أن الشركة وقعت عقدين للمشروع، بقيمة 8.1 مليون دولار للعقد الأول، و11.6 مليون دولار للعقد الثانى.



ومن المقرر تنفيذ العقد خلال 18 شهر من تاريخ استلام الدفعة المقدمة واستلام الموقع وفقا للبيان.



