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بورصة وشركات
البورصة تفتح سوق الصفقات أمام المتضررين من شطب القومية للأسمنت
الأربعاء 29 أغسطس 2018 12:20 م
شركة القومية للأسمنت
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القومية للأسمنت تتقدم بطلب الشطب الاختيارى من البورصة
شركة القومية للأسمنت
رجب عزالدين
أعلنت إدارة البورصة المصرية عن فتح سوق الصفقات الخاصة أمام الراغبين فى بيع أسهمهم قبل الشطب الاختيارى لشركة القومية للأسمنت.
وأضافت البورصة فى بيان منشور على شاشات التداول إن سوق الصفقات الخاصة سيتم فتحه اعتبارا من 2 سبتمبر القادم وحتى 10 سبتمبر لتسجيل أوامر البيع و الشراء وذلك بسعر 15.19 جنيه للسهم .
وتقدمت الشركة فى وقت لاحق بطلب الشطب الاختيارى لأسهها من البورصة بعدد 103.2 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم الواحد .
يأتى هذا الشطب تنفيذًا لقرار الجمعية العامة غير العادية في 24 مايو الماضى والمصدّق على محضرها من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 3 يوليو الماضى.
وألزمت البورصة الشركة بشراء أسهم جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري، بما فيهم المعترضون على الشطب، وكذلك الدائنون المرتهنون وغيرهم من المساهمي؛ تنفيذًا لإجراءات الشطب الاختياري والتي سيعلن تفاصيلها لاحقًا.
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