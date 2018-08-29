«شمال الدلتا» لتوزيع الكهرباء تنتهى من مليار جنيه استثمارات

جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء



عمر سالم



انتهت «شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء» من تنفيذ استثمارات بقيمة مليار جنيه ضمن الخطة الطموح لها خلال الفترة من أغسطس 2017 وحتى أغسطس 2018.



وكشفت المهندسة ابتهال الشافعي، رئيس الشركة فى تصريحات لـ«المـال« أن «شمال الدلتا» انتهت من تنفيذ %50 من الاستثمارات التى يقدر إجماليها بنحو 2 مليار جنيه ضمن الخطة الطموح المرصودة، وتم تمويلها من خلال قرض القابضة لكهرباء مصر المخصص للشركة.



وقالت إن الشركة تقوم حالياً بتوريد معدات بقيمة تصل لنحو 400 مليون جنيه لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.



ووقعت الشركة القابضة لكهرباء مصر، منتصف يوليو الماضى، عقد تمويل مشترك، خاص بتطوير شبكة توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية مع عدد من البنوك، منها «الأهلى» و«مصر»، بقيمة 19.4 مليار جنيه.



وأوضحت ابتهال الشافعى أنه تم تحسين الأداء بالشركة بمغذيات الجهد المتوسط، وجرى إنشاء 70 مغذيا جديدا وتم تقسيم عدد 76 مغذيا وإحلال 65، وبالنسبة للوحات التوزيع جار إنشاء 14 موزعا جديدا وتدعيم 4 قائمة بمغذيات جديدة، وتم احلال وتجديد مثلها، ومن أجل تحسين أداء شبكات الجهد المنخفض، تم إنشاء 415 كم وإحلال 3000 كم خطوط هوائية جهد منخفض شاملة الأعمدة والموصلات المعزولة.



وحول الموقف التنفيذى لعمليات تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط إلى كابلات أرضية أضافت «الشافعى» أنه تم الانتهاء من تحويل الخطوط الهوائية جهد متوسط إلى كابلات أرضية بإجمالى 100.616 مليون جنيه بطول 110 كم بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالى %70.



وﻗﺎﻝ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻓﻰ الشئون التجارية الخاصة بالشركة، ﺇﻥ ﻧﺴﺐ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﻦ ﺷﻬﺮ يوليو ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ %92 ﻣﻘﺎﺑﻞ %90 خلال شهر يونيو ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ، ﻭﻫﻮ ما يعكس تحسنًا ﻓﻰ ﻧﺴﺐ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ.



ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ، ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟـ‏« المال»، ﺃﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﻬﺪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻨﺤﻮ 4 ملايين ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ، وذلك نظراً لارتفاع اسعار الكهرباء بداية يوليو الماضى ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻓﻰ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، إذ ﺗﻌﺎﻧﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻧﻘﺼﺎً ﻓﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.



ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻣﺸﺘﺮﻛﻰ ‏«ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻟﺘﺎ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ‏» ﻧﺤﻮ 4.1 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ، ﻭيسجل ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺤﻮ 449 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﺗﻐﻄﻰ ﻧﻄﺎﻕ 3 ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ، اﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ، ﻭﻛﻔﺮﺍﻟﺸﻴﺦ، ﻭﺩﻣﻴﺎﻁ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻀﻢ ﺃﻳﻀًﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ، ﻣﺜﻞ ﺩﻣﻴﺎﻁ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﻛﻔﺮﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﺑﻠﻄﻴﻢ.



ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ، ﻭﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ، ﻭﺍﻷﺳﻤﺪﺓ، ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ، ﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻰ ﺇﻣﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﺼﺮ، ﻭﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺧﻼﻝﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، وزيادة عدد المشتركين لـ3 ملايين مشترك خلال العام الجارى.





