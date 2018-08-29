يحى زنانيرى



■ زنانيري: بدء طرح الموديلات الشتوية مطلع أكتوبر

■ %92 نسب تحصيل الفواتير عن شهر يوليو الماضي



عمر سالم والصاوى أحمد



تحسنت مبيعات الملابس الجاهزة والمنسوجات خلال عيد الأضحى وأعياد الأقباط مسجلة زيادة بقيمة %20 شاملا مبيعات الحريمى والرجالى والأولادى والبناتى بما يرفع مبيعات الموسم بالكامل لـ%40 حتى الفترة قبل عيد الاضحى.



ورفع تزامن فترة الأوكازيون مع عيد الأضحى معدلات الإقبال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وقامت المصانع بزيادة حجم التخفيضات لجذب مزيد من العملاء ومحاولة تصريف مخزونها.



أكد يحيى زنانيرى رئيس جمعية منتجى ومصنعى الملابس الجاهزة أن مبيعات موسم عيد الأضحى شهدت زيادة واضحة، متوقعا عدم تجاوز مبيعات الموسم الصيفى %55 بنهايته فى نهاية سبتمبر المقبل.



وأوضح أن المحال التجارية سوف تقوم بعرض الموديلات الشتوية الجديدة لموسم 2018 بداية أكتوبر المقبل، لأن درجات الحرارة قد بدأت فى الانخفاض حاليا، وستختفى عملية شراء المنتجات الصيفية تدريجيًا.



ولفت إلى أن المنتج المستورد أصبح لا يلقى رواجا من قبل المستهلكين خاصة بعد ارتفاع سعره وبالتالى انخفضت معدلات استيراده من الخارج، ما يساهم فى دعم المنتج المحلى ويرفع نسبة الطاقة الانتاجية الفترة المقبلة.



وأشار زنانيرى إلى أن المحال التجارية ستبدأ طرح الموديلات الشتوية تباعا بداية شهر أكتوبر المقبل، وستستمر فى العرض حتى نهاية الموسم مطلع العام المقبل.



بينما قال مصدر مسئول فى غرفة الملابس باتحاد الغرف التجارية، إن هناك ارتفاعا فى معدلات الإقبال على المبيعات خلال الفترة الحالية، لوجود تخفيضات على الأسعار خاصة بعد إعلان الغرف التجارية عن الأوكازيون الصيفي.



وأوضح المصدر، لـ«المـال»، أن المبيعات ارتفعت بنسبة تصل لنحو %25 عن نفس الفترة من العام الماضي، مضيفا أن أغلب المصانع تسعى لزيادة المعروض بشكل كبير لتصريف منتجاتها، وتقوم حالياً بتصنيع الملابس الشتوية، استعدادا لطرحها.



وﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺻﻔﻮﺕ، ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻼﺑس اﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻭﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺷﺎﺕ، ﺑﺎﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ، إن المصانع تعانى ركود المبيعات بشكل كبير مقارنة بالسنوات المقبلة، ولكن تزامن فترة الأعياد سواء عيد الأضحى والاأباط خلال الايام الماضية ساهم فى زيادة المبيعات.



وأضاف صفوت لـ«المـال» أن هناك استقرارا حالياً فى مدخلات الإنتاج بشكل كبير مقارنة بمنتصف العام، ولكن ما زالت الأسعار مرتفعة بشكل عام، مضيفا أن ارتفاع مدخلات الإنتاج فى يوليو الماضى، بعد زيادات المشتقات تسبب فى تغير الأسعار ما جعل نسبة المبيعات أقل من المتوقع.



وأطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأوكازيون الصيفى، اعتبارًا من الإثنين 5 اغسطس ولمدة شهر، على أن يتم عرض المنتجات والسلع اللازمة بأسعار مخفضة، وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين.



كما وصل عدد المشاركين فى الأوكازيون من 2500 إلى 3500 شركة وتاجر من القطاعين العام والخاص، بنسبة تخفيضات فى الأسعار قد تبدأ ما بين %5 و%50، لتشجيع المواطنين على الخروج للتسوق وتنشيط حركة المبيعات.