رئيس اتحاد مصدرى الأقطان



■ السنتريسى: زيادة الكميات وراء ارتفاع حصيلة التصدير.. وتراجع سعر القنطار قلص من نمو قيمتها

■ استقرار بمدخلات الإنتاج والمصانع تسعى لتصريف المخزون



دعاء حسنى



أعلن اتحاد مصدرى الأقطان المصرية، مد أجل الشحن لتعاقدات تصدير الأقطان المصرية التى أبرمت على مدار الموسم التصديرى الجارى، الذى ينتهى رسمياً بعد غد الجمعة، لمدة شهر إضافياً تنتهى فى 30 سبتمبر المقبل، لحين استكمال الشركات شحن الاٌقطان التى تعاقدات عليها مع العملاء بالخارج، بعد أن بلغت نسبة المشحون من تعاقدات الموسم حتى 26 أغسطس الجارى قرابة %80.



يبدأ الموسم التسويقى والتصديرى للأقطان، مطلع سبتمبر من كل عام، وينتهى فى شهر أغسطس من العام التالى له، وكانت المساحات المخصصة لزراعة القطن خلال 2017، قد سجلت قرابة 120 ألف فدان، بإنتاجية اقتربت من 1.4 مليون قنطار، ويحين زراعة القطن سنوياً بين مارس وحتى يونيو، فيما يحين الحصاد بين سبتمبر وأكتوبر.



كشف نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، لـ«المال»، عن أن تعاقدات تصدير الأقطان المصرية خلال الموسم التصديرى الجارى 2017 / 2018، الذى ينتهى رسمياً نهاية أغسطس الجارى، بلغت 55.86 ألف طن قطن، ما يعادل 1.1 مليون قنطار، لتسجل زيادة نسبتها %46 عن الموسم الماضى الذى بلغ حجم تعاقدات الأقطان خلاله 38.26 ألف طن قطن، ما يعادل 765.2 مليون قنطار.



يضيف السنتريسى، أن قيمة تعاقدات الموسم التصديرى الجارى للقطن بلغت 156.4 مليون دولار، بزيادة تقترب من %35 مقابل قيمة الموسم السابق التى سجلت 116.59 مليون دولار.



ويوضح، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، أن ارتفاع قيمة الصادرات هذا الموسم بنسب بلغت %35 عن الموسم الماضى، بسبب زيادة الكميات المصدرة هذا الموسم.



لفت السنتريسى إلى أن الزيادة فى الكميات المصدرة خلال الموسم التصديرى الجارى، لم تتناسب مع نسب النمو فى قيم الصادرات، وكانت الزيادة فى قيم تعاقدات التصدير %35 مقابل %46، زيادة فى الكميات المصدرة، مرجعاّ ذلك لتراجع سعر الأقطان المصرية على مدار هذا الموسم بمقدار %10.



بحسب السنتريسى؛ تراجع متوسط سعر التصدير 100 جنيه هذا الموسم، واقترب من 135 سنت لبرة، ما يعادل 2649 جنيهًا، مقابل 140 سنت لبرة الموسم الماضى ما يعادل 2747 جنيهًا.



تعد الهند، والصين، وباكستان، وبنجلادش، وألمانيا، من أهم الدول المستوردة للأقطان المصرية، وفقا للسنتريسى.



فيما تأتى مصانع الغزل والنسيج العاملة فى المنطقة الحرة فى مصر، فى المرتبة السادسة، من حيث الدول المستوردة للأقطان المصرية، بكميات بلغت 5430 طنًا، رغم تلك الكميات إلا أنها تعد أقل من استهلاكها من الأقطان المصرية خلال الموسم السابق، الذى سجلت خلاله 5940 طنًا.