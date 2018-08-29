البورصة تستهل تعاملاتها على ارتفاع بدعم تحركات الأسهم القيادية

البورصة المصرية

منى عبدالباري:



واصلت البورصة المصرية وتيرة الصعود بمستهل تداولات الأربعاء، بدعم ارتفاعات قوية للأسهم القيادية في مقدمتها البنك التجاري الدولي، ومشتريات عربية.



وسجل المؤشر الرئيسي للسوق egx30 صعودا بنسبة 0.53% إلى مستوى 15689.6 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03% نحو 743 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.1% إلى مستوى 1918.27 نقطة.



وارتفع سهم التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأعلى على المؤشر الثلاثيني بنسبة تجاوزت الـ1% إلى 85.98 جنيه، والمجموعة المالية هيرميس القابضة بنسبة 3.29% إلى 18.23 جنيه، و جلوبال تيليكوم بنسبة 2.68% إلى 4.21 جنيه.



وسجل العرب صافي شراء قيمته 3 ملايين جنيه، مقابل صافي بيع للمصريين والأجانب بقيمة 2.9 مليون جنيه، و 102 ألف جنيه على الترتيب.



وبلغت أحجام التداولات على الأسهم 42 مليون جنيه، من خلال التداول على أسهم 69 شركة عبر 1.007 ألف عملية منفذة.



ويقول بنك استثمار فاروس إنه يتوقع بدأ البورصة في التعافي بحلول الربع الأخير من هذا العام، مشيرا إلى أن تحسن مشتريات الأجانب بشهر أغسطس يشير إلى تمتع السوق بفص جذابة للدخول فيه.



وكانت البورصة أنهت تعاملاتها أمس الثلاثاء، على ارتفاعات معتبرة سجلت 2.4% للمؤشر الثلاثيني حيث أغلق عند 15606 نقطة، و 0.62% للمؤشر السبعيني لينهي التعاملات عند 743 نقطة.

