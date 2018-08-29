بتكلفة 628.5 مليون جنيه.. تأسيس وتوسيع 3 شركات بمركز خدمات المستثمرين

سحر نصر

المال- خاص



التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مؤسسى شركتين جديدتين تأسسا وفقا لنظام الشركات "ذات مسؤولية محدودة"، برأس مال إجمالى للشركتين بلغ 228.5 مليون جنيه، وشركة "أندية وادى دجلة" والتي قامت بزيادة رأس مالها ليصل إلى 400 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من هذه الإجراءات للشركات الثلاثة فى يوم واحد بمركز خدمات المستثمرين.



وقامت الوزيرة، بتسليم الشركتين الجديدتين اوراق تأسيسهما، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و ياسر عباس، رئيس قطاع خدمات المستثمرين.



وأكدت أن الوزارة تعمل بشكل دائم على تطوير الخدمات بمركز خدمات المستثمرين، من أجل التسهيل على المستثمرين، مما يساهم فى تأسيس شركات جديدة، وقيام الشركات الحالية بالتوسع فى نشاطها وضخها لاستثمارات جديدة وزيادة رأس مالها، مؤكدة أهمية مساهمة هذه الشركات فى المسؤولية المجتمعية.



ودعت الوزيرة، الشباب لتأسيس شركات سواء شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركات الشخص الواحد، والبدء فى مشروعات صغيرة ومتوسطة، مؤكدة أن الوزارة داعمة للمستثمر الصغير.



وتأسست شركة الصخرة للخدمات التعليمية والطبية، وفق نظام ذات مسؤولية محدودة، برأس مال بلغ 50 مليون جنيه، ومساهمين اثنين فقط، حيث ستعمل الشركة على انشاء وإدارة وتشغيل مدارس تعليم فنى، واقامة وتشغيل مستشفيات متخصصة ومتكاملة.



وتأسست شركة سى جى فودز ايجيبت وفق نظام مسؤولية محدودة برأس مال بلغ 178.5 مليون جنيه، وبمساهمين من الإمارات وسنغافورة، هما شركة سى جى فودز انترناشيونال ليمتد الإماراتية بنسبة 55%، وشركة سى جى فوودز جلوبال بى تى أية لمتد السنغافورية بنسبة 45 %، حيث ستعمل شركة سى جى فودز ايجيبت على اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية ومنتجات الدقيق والمعجنات والمكرونة.



وقامت شركة أندية وادى دجلة بزيادة رأس مالها من 39 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه مصرى، بزيادة قدرها 361 مليون جنيه، مسددة بالكامل من الأرباح.