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اقتصاد وأسواق
وزير المالية: استمرار تثبيت الدولار الجمركي خلال سبتمبر عند 16 جنيها
الأربعاء 29 أغسطس 2018 11:15 ص
التعريفة الجمركية
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التعريفة الجمركية
مها أبوودن:
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية بقيمة 16 جنيها بداية من أول سبتمبر 2018 ولمدة شهر حتى 30/9/2018.
وأشار وزير المالية إلى أن سعر الدولار الجمركي يدور حول نسبة 90% من سعر الدولار السائد في السوق المصرفية.
يذكر أن الوزارة أعلنت فى أول أغسطس 2018 استمرار تثبيت سعـر الدولار الجمركي عند 16 جنيها حتى 31/8/2018.
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