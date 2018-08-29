وزير المالية: استمرار تثبيت الدولار الجمركي خلال سبتمبر عند 16 جنيها

التعريفة الجمركية

مها أبوودن:



أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية بقيمة 16 جنيها بداية من أول سبتمبر 2018 ولمدة شهر حتى 30/9/2018.



وأشار وزير المالية إلى أن سعر الدولار الجمركي يدور حول نسبة 90% من سعر الدولار السائد في السوق المصرفية.



يذكر أن الوزارة أعلنت فى أول أغسطس 2018 استمرار تثبيت سعـر الدولار الجمركي عند 16 جنيها حتى 31/8/2018.