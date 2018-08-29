أستون مارتن تخطط لزيادة إنتاجها إلى 10 آلاف وحدة بحلول 2020

أستون مارتن DB11

شريف عيسى:



تخطط أستون مارتن البريطانية لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة مضاعفة إنتاجها خلال الفترة المقبلة إلى 10 آلاف سيارة سنويًا بحلول 2020، مع تزايد الطلب عليها موديلاتها.



وقال تقرير نشر على موقع "الجارديان" إن أستون مارتن والتى تتخذ من جايدن فى وارويكشاير مقرًا لها قد تمكنت خلال العام الماضى من بيع 5098 سيارة، ليعد أعلى رقم حققته الشركة خلال السنوات التسعة الماضية، بفضل النمو القوي لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والصين.



وأعلن آندي بالمر، المدير التنفيذي للشركة، عن تبني شركة السيارات الفاخرة خطة لبيع ما يقرب من مليار جنيه استرلينى من الأسهم فى الطرح العام الأولى لأستون مارتن، والذى وصفه بالعلامة الفارقة فى تاريخ العلامة التجارية.



وأشار بالمر إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يمثل مصدر قلق كبير لدى أستون مارتن، خاصة مع ضعف حجم مبيعات أستون مارتن القارية بها.



وقال المدير التنفيذى للشركة أن ارتفاع حجم مبيعات السوق الصينى بنسبة 89% خلال العام الجارى، يمهد الطريق أمام استمرار نمو مبيعات العلامة التجارية، كاشفًا عن خطة الشركة لافتتاح 10 صالات عرض جديدة بالصين خلال الفترة المقبلة.



وحققت أستون مارتن زيادة فى حجم مبيعاتها من السيارات الرياضية خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة 11%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.



وتخطط الشركة حاليًا لبناء مصنع جديد فى مدينة ويلز البريطانية، والذى من المتوقع أن يقوم بإنتاج سيارات رياضية كهربائية بالكامل خالية من الانبعاثات.



وفى سياق متصل، قال مصدر مسئول بمجموعة عز العرب، وكلاء سيارات أستون مارتن فى مصر، أن مبيعات العلامة البريطانية الرياضية الفاخرة قد شهدت استقرارًا خلال النصف الأول من العام الجارى، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.



وأرجع المصدر سبب عدم حدوث نمو إلى المنافسة الشرسة التى يشهدها سوق السيارات الرياضية الفاخرة مع تعدد العلامات التجارية العالمية الممثلة فى السوق، علاوة عن ثبات فئة المستهلكين التى تستهدف تلك الشريحة من السيارات المرتفعة القيمة.



وتوقع أن تشهد مبيعات أستون مارتن فى السوق المحلى استقرارًا نسبيًا خلال العام الجارى بالتزامن مع طرح العديد من الموديلات الجديدة للمرة الأولى بالسوق المحلى، على أن يشهد 2019 نموًا فى أداء العلامة التجارية بالتزامن مع إقتراب موعد تقديم أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات SUV تتبع العلامة الإنجليزية.





