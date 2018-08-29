«تويوتا» تستثمر 500 مليون دولار لتطوير سيارات ذاتية القيادة مع «أوبر»

تويوتا c-hr



خالد بدر الدين



تعتزم شركة «تويوتا» موتور اليابانية للسيارات، استثمار 500 مليون دولار مع شركة «أوبر» الأمريكية للتطبيقات التكنولوجية للتعاون فى تطوير وإنتاج سيارات ذاتية القيادة، فى محاولة منهما لتعزيز قدرتهما التنافسية بالأسواق العالمية.



وذكرت وكالة «رويترز» أن شركة «تويوتا« التى تعد إحدى كبرى شركات السيارات العالمية، و «أوبر تكنولوجيز» الرائدة فى خدمات تطبيقات توصيل الركاب بسيارات تقليدية وكهربائية وذاتية القيادة من إنتاج شركات أخرى ما زالتا بعيدتين بدرجة كبيرة عن المنافسة فى تطوير السيارات ذاتية القيادة.



ويعكس هذا التحالف المرتقب إستراتيجية دارا خوسروشاهى، المدير التنفيذى لـ«أوبر»، التى تستهدف تطوير السيارات ذاتية القيادة، من خلال تحالفات مع شركات عملاقة مثل «تويوتا»، بدلا من الاعتماد على شركته فقط لتطوير موديلات الشركة اليابانية من «المينى فان سييرا» لتصبح ذاتية القيادة تماما، والتى سيبدأ تشغيلها فى شبكة «أوبر» عام 2021.



ويضفى الاتفاق أيضا حراكا على نشاط القيادة الذاتية، الذى تسعى شركة «أوبر» لتنفيذه، لا سيما أنها أوقفت هذا النشاط منذ مارس الماضى، عندما تسببت سيارة ذاتية القيادة من طرازSUV تابعة لـ«أوبر« فى مصرع إحدى السيدات فى مدينة «تيمبى» بولاية أريزونا الأمريكية، ومنعت السيارات التى يقودها روبوتات من السير فى الطرق والشوارع الأمريكية، وأغلقت مركز اختبارات السيارات ذاتية القيادة منذ ذلك الحين.



ويعتمد الاستثمار الذى ستقدمه شركة «تويوتا» على تقييم القيمة السوقية لـ«أوبر» بحوالى 72 مليار دولار.



وكانت شركة «أوبر» قد تحالفت سابقا مع «تويوتا» فى مشروع إنتاج سيارات كهربائية كما أن الشركة اليابانية خصصت منذ عامين استثمارا لم تعلن عنه فى شركة «أوبر» عبر برنامج تأجير سيارات يقودها قائدو الشركة، التى تعاقدت مع «فولفو» السويدية لشراء موديلاتها وتزويدها بتطبيقاتها التكنولوجية، كما اتفقت مع «مرسيدس» الألمانية لتشغيل سياراتها فى شبكتها لتوصيل الركاب.



وأكد جيف ميللر، رئيس تطوير المبادرات الإستراتيجية بشركة «أوبر» أن التحالف مع شركة «تويوتا» يعتمد على استخدام تكنولوجيا القيادة الذاتية على الأجل الطويل، وهذا يعنى منح ترخيص هذه التكنولوجيا لشركات سيارات.



وتخصيص طرف ثالث لامتلاك هذه السيارات وصيانتها، ولكن لم يتم اختياره حتى الآن.