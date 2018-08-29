وصول أول أفواج الحج البري إلى ميناء نويبع

أفواج الحجاج العائدين

المال- خاص



استقبل ميناء نويبع، أول أفواج الحج البري، القادم من ميناء العقبة الأردني، اليوم الأربعاء، بعد انتهاء المناسك، على متن ثلاث عبارات، هي "أيلة، برنسيسة، وسينا"، ضمن رحلات مكوكية تستمر حتى 6 سبتمبر المقبل.



وحسب بيان، اليوم، شكل اللواء مهندس هشام أبوسنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، غرفة عمليات برئاسته وعضوية كل من اللواء بحري عبدالقادر جاب الله، رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية، اللواء يسري الأخرس، نائب مدير شركة الجسر العربي، واللواء صبري وزيري، رئيس مجلس مدينة نويبع؛ لمتابعة موسم الحج والتدخل السريع لتذليل جميع الصعوبات لحجاج بيت الله الحرام.



ووفرت إدارة الجوازات فاكس على متن كل عبارة؛ لإنهاء إجراءات الجوازات على متن العبارة خلال رحلة العودة واستقبال الحجاج بصالات الوصول لإنهاء إجراءات الجمارك والتفتيش؛ للتيسير عليهم والعمل على سرعة خروجهم من الميناء.



وأوضح اللواء هشام أبوسنة، ضرورة تواجد ممثل عن شركات السياحة التابع لها الأتوبيسات؛ لحل أي مشاكل مع تواجد ممثل لوزارة السياحة في خلال فترة الحج وتجهيز الصالات ونظافة الميناء بالداخل والخارج و توفير كراسى خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة مع استمرار تقديم خدمات الكهرباء والمياه وتكريس جميع إمكانيات الميناء لصالح الحجاج بالإضافة لتجهيز صالة VIP لخدمة الحجاج حالة وجود تكدسات.