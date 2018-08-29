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تأميـــن
«طوكيو مارين جنيرال» تتعاقد مع «فورى» لتحصيل أقساط التأمين الإجبارى
الأربعاء 29 أغسطس 2018 10:57 ص
أقساط
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مروة عبد النبى
وافقت هيئة الرقابة المالية لشركة «طوكيو مارين جنيرال تكافل» مصر، على تحصيل أقساط التأمين لفرع السيارات الإجبارى عبر شركة «فورى» للتحصيل الإلكترونى.
وقال إتسوشى ياماكاجى، العضو المنتدب لشركة «طوكيو مارين»، إن شركته تعاقدت مع مؤسسة «فورى» للدفع الإلكترونى والتى تتيح خدماتها عبر 75 ألف موقع بكل أنحاء الجمهورية، بغرض تعزيز جودة الخدمات المقدمة لعملائها، وذلك لتوفير المزيد من الوقت والجهد.
وأضاف أن شركته تسعى لتعدد الخدمات التى تصب فى توفير الوقت والجهد لكل الأطراف المتعاملة مثل اتفاق مستوى الخدمة service Level Standard وخدمة 777 لعملاء السيارات وهو ما أثر بالإيجاب على الأقساط الكلية للشركة، والتى تجاوزت 190 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2017-2108، مقابل 138 مليونا للعام السابق.
وأوضح ياماكاجى أن شركته أوشكت على الانتهاء من 113 منفذ تأمين إجبارى لفرع السيارات لديها بجميع محافظات الجمهورية وذلك بعد حصولها على موافقة هيئة الرقابة المالية أوائل العام الحالى، والذى يعمل وفقا لتقنية الباركود (QR)، بهدف مساعدة المواطن على التحقق بسهولة من أن الوثيقة التى تسلمها مضمونة وغير مزورة.
وأكد أن «طوكيو مارين« تستهدف أن تكون محفظة الإجبارى متوازنة وقائمة على سهولة تداول البيانات وخدمة العميل، مضيفا أن الشركة لا تستهدف الإنتاجية بقدر ما تركز على قيمة تفعيل المنظومة لمحاربة التزوير وحماية المواطن، حيث أن هذا النوع من التأمينات الإجبارية له مكانة كبيرة فى الحفاظ على حقوق المتضررين جراء حوادث الطرق فضلا عن دور التأمين كجسر للحفاظ على الثروات والممتلكات ودعم الاقتصاد الوطنى.
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