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عقـــارات
مدبولي: جار تنفيذ عدد كبير من مشروعات المرافق بمدينة بدر
الأربعاء 29 أغسطس 2018 10:48 ص
مصطفى مدبولي وزير الإسكان
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مصطفى مدبولي وزير الإسكان
بدور إبراهيم
صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ عدد من مشروعات المرافق المختلفة بمدينة بدر، وتشمل، مشروعات مياه الشرب، والصرف الصحي، والطرق، والري، وذلك في إطار خطة جهاز المدينة لتوفير جميع المرافق والخدمات للسكان.
وقال المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: جارٍ تنفيذ محطة رفع مياه الشرب رقم (5)، وإعداد تصميمات ومستندات الطرح لمحطة رفع مياه الشرب رقم (4) والخط الناقل، وتنفيذ شبكات مياه بطول 104 كم، بينما تم تنفيذ شبكات مياه بطول 1290 كم.
وأشار إلى أنه تم إسناد تنفيذ محطة المعالجة الميكانيكية بطاقة 85 ألف م3/يوم للصرف الآدمي (مرحلة أولى)، وجارٍ تنفيذ شبكات صرف صحي بطول 110 كم، بينما تم تنفيذ شبكات صرف صحي بطول 1100 كم، وجارٍ تنفيذ شبكات ري بطول 159 كم، وتم تنفيذ شبكات ري بطول 120 كم، كما تم تطوير برك الأكسدة من 26 : 40 ألف م3/يوم، ويتم ضخ المياه المعالجة ثنائياً الناتجة منها، إلى الغابات الشجرية بالمدينة، وتم تنفيذ محطة المعالجة الثلاثية بطاقة 25 ألف م3/يوم، لري المسطحات الخضراء بالمدينة.
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