نيسان تبدأ إنتاج الجيل الثانى من جوك بحلول 2019

شريف عيسى:

تعتزم نيسان موتورز كشف النقاب عن الجيل الثانى من طرازها جوك، والمنتمى لفئة السيارات الكروس أوفر، عالميا خلال الأشهر القليلة المقبلة، على أن يتم بدء إنتاجها فعليا خلال 2019.





وقال ألفونسو ألبايسا، رئيس التصميم العالمي للشركة، إن الجيل الثانى من جوك تم تصميمه في مركز نيسان بلندن، وأن عملية التصميم خضعت للعديد من التغيرات بهدف إحداث ثورة فى هيكل السيارة.





وأكد ألبايسا فى حديثه لموقع autocar أن الجيل الثانى من جوك لن يكون مشابها لطراز Imx، أو ليف الكهربائية، والتى شهدت تقديم الجيل الثاني منها خلال العام الماضى.





ويشر الموقع إلى أن تصميم نيسان جوك الجديدة بالكامل سيعتمد على منصة رينو-نيسان- ميتسوبيشى V، على أن يكون المحرك مستعارا اما من طراز ميكرا، أو قشقاى، بخيارين الأول تيربو سعة 900 سى سى، ثلاثى الإسطوانات، والآخر رباعي الاسطوانات على سعة 1500 سى سى.





وذكر التقرير أن الجيل الثانى من نيسان جوك كان من المقرر له أن يطرح خلال العام الماضى، إلا أن أسبابا مجهولة تسببت فى أرجاء تقديم السيارة بتصميمها الحديث.





وتحتل نيسان جوك المرتبة 84 في قائمة الطرازات الأعلى مبيعا بتكتل دول الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من هذا العام، بعد أن تمكنت من بيع 46 ألفا، و310 وحدة، وفقا للإحصائيات الصادرة عن موقع فوكس 2 موف لأبحاث السيارات.